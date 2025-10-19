Fico: Pokračovanie konsolidácie v nasledujúcich rokoch bude mať inú podobu
- DNES - 19:24
- Bratislava
Pokračovanie konsolidácie v nasledujúcich rokoch bude mať inú podobu ako v rokoch 2024 a 2025. Avizoval to premiér SR Robert Fico (Smer-SD). Zároveň pripomenul, že hlasovanie o štátnom rozpočte na budúci rok by sa malo uskutočniť v utorok (21. 10.). Vyjadril sa aj k vylúčeniu Smeru-SD zo Strany európskych socialistov (PES), ku ktorému došlo v piatok (17. 10.).
„Zachovanie súčasného štandardu sociálneho štátu bude od nás v rokoch 2026 a 2027 vyžadovať posilňovanie hospodárskeho rastu efektívnejšou investičnou a daňovou politikou a súčasne aj ďalšími úsporami na úkor štátu,“ povedal premiér vo videu na sociálnej sieti.
Deficit by podľa premiéra mal v budúcom roku klesnúť z piatich percent na 4,1 percenta HDP. Aj napriek tomu sa podľa neho majú zvýšiť výdavky na školstvo a zdravotníctvo, zachovať 13. dôchodok a kompenzovať vysoké ceny energií. Fico dodal, že prostriedky z obranného rozpočtu majú byť využité aj na projekty duálneho určenia, napríklad na výstavbu nemocnice v Prešove s kapacitou 1000 lôžok, ktorú plánujú otvoriť v roku 2027.
Premiér zároveň kritizoval PES, ktorá podľa jeho slov úplne opustila tradičné ľavicové hodnoty. Uviedol, že hlavným dôvodom vylúčenia Smeru-SD bola novelizácia Ústavy SR. Šokuje ho aj to, že mu vyčítali účasť na oslavách víťazstiev nad fašizmom v Moskve a Pekingu. Dôvodom vylúčenia podľa neho bol aj jeho iný názor na vojnu na Ukrajine.
„Pokiaľ ide o naše pôsobenie v Európskom parlamente, máme ponuky aj od iných frakcií na zaradenie, musíme však o tom poriadne porozmýšľať, aby sme naše priority spojené s politikou slovenskej sociálnej demokracie nedostali do rozporu s politickými programami týchto frakcií,“ dodal Fico.
Rakúsko napokon podporí 19. balík európskych sankcií proti Rusku
Rakúske ministerstvo zahraničných vecí v sobotu oznámilo, že na nadchádzajúcom samite napokon podporí najnovší 19. balík európskych sankcií proti Rusku.
Banky budú pomoc so splátkami hypoték riešiť individuálne
Pomoc so zvýšenými splátkami hypoték sa od decembra tohto roka prenáša zo štátu priamo na banky.
Pozor na nebezpečný mäsový produkt, predali sa ho desiatky kíl
Laboratórna analýza preukázala v produkte nebezpečné listérie.
Zelenskyj: Ukrajina má záujem o americké investície do energetiky
Ukrajina má záujem o americké investície do projektov v oblasti ropy, zemného plynu a jadrovej energie, vyhlásil v piatok prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý sa momentálne nachádza v Spojených štátoch.