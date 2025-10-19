  • Články
Izrael začal útočiť aj v južnej časti Pásma Gazy

  • Jeruzalem
Izraelská armáda oznámila, že v nedeľu podnikla nové útoky proti cieľom palestínskeho militantného hnutia Hamas aj v južnej časti Pásma Gazy. Palestínske i izraelské médiá už v priebehu dňa informovali o nových úderoch v centrálnej časti enklávy, a to aj napriek prímeriu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

V reakcii na hrubé porušenie dohody o prímerí, ku ktorému došlo dnes ráno, izraelské ozbrojené sily začali sériu útokov proti teroristickým cieľom Hamasu v južnej časti Pásma Gazy,“ uviedla armáda vo svojom vyhlásení.

Portál The Times of Israel s odvolaním sa na armádny zdroj dodal, že jedným z cieľov je údajne systém tunelov, ktorý Hamas v minulosti používal na zadržiavanie izraelských rukojemníkov.

Podľa agentúry civilnej obrany v Gaze si séria nedeľných izraelských náletov vyžiadala najmenej 15 obetí.

Najnovšie útoky izraelskej armády prichádzajú po tom, čo izraelský premiér Benjamin Netanjahu nariadil bezpečnostným jednotkám podniknúť „rázne kroky“ proti cieľom Hamasu, pričom hnutie obvinil z hrubého porušenia prímeria.

Podľa Izraela palestínski militanti v nedeľu ráno porušili prímerie vystrelením protitankovej strely na izraelské ženijné vozidlá a paľbou na izraelské sily v okolí mesta Rafah na juhu Pásma Gazy. Tel Aviv na údajné porušenia prímeria odpovedal leteckými útokmi na mesto Rafah.

Ozbrojené krídlo Hamasu trvá na tom, že hnutie prímerie dodržiava a nie je si vedomé žiadnych stretov. „Potvrdzujeme náš plný záväzok k implementácii všetkého, na čom sme sa dohodli, a to predovšetkým k prímeriu vo všetkých oblastiach Pásma Gazy,“ vyhlásili Brigády Izzadína al-Kassáma.

Zdroj: Info.sk, TASR
