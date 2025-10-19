Voda v mobile: Tieto triky zachránia váš reproduktor a ušetria vám peniaze
- DNES - 11:19
- Bratislava
Takto dostanete vodu preč z reproduktoru mobilného telefónu.
Aj keď sú moderné smartfóny čoraz odolnejšie voči vode, reproduktor ostáva jedným z najzraniteľnejších miest. Vniknutie vody do jeho útrob môže spôsobiť tlmený a skreslený zvuk, ktorý znemožní telefonovanie či počúvanie hudby. Skôr než sa vyberiete do drahého servisu, vyskúšajte tieto overené postupy, ako si pomôcť v pohodlí domova.
Prvá pomoc: Konajte okamžite a mobil nenabíjajte
Najdôležitejším krokom je telefón okamžite vypnúť. Ak je v ňom voda, za žiadnych okolností ho nepripájajte k nabíjačke. Voda v nabíjacom porte môže spôsobiť skrat a trvalo poškodiť nielen reproduktor, ale aj celý prístroj.
Následne sa zbavte všetkej viditeľnej vody. Použite handričku z mikrovlákna alebo inú textíliu, ktorá nepúšťa vlákna, a dôkladne utrite celý povrch telefónu. Nezabudnite na ťažko dostupné miesta. Ak je to možné, vyberte SIM kartu a batériu (pri starších modeloch) a uistite sa, že sú úplne suché. Na vysušenie portov a štrbín môžete použiť vatovú tyčinku. Jemným poklepaním telefónu o dlaň (reproduktorom a portami smerom nadol) môžete pomôcť vytriasť zvyšnú vodu.
Technologické triky: Pomôžu správe zvuky a aplikácie
Keď je telefón na povrchu suchý, prichádza na rad moderná technika. Nízkofrekvenčné zvuky dokážu reproduktor rozvibrovať a doslova vytlačiť zvyšné kvapôčky vody. Jednoduchým riešením je navštíviť webovú stránku ako fixmyspeakers.com. Po stlačení tlačidla začne telefón prehrávať špecifický zvuk. Zvýšte hlasitosť na maximum a položte telefón reproduktorom nadol, aby gravitácia pomohla. Mali by ste vidieť, ako z mriežky reproduktora vychádzajú drobné kvapky. Zvuk vypnite, keď už žiadna voda nevychádza.
Ak sa vám podobná nehoda stáva častejšie, oplatí sa stiahnuť si aplikáciu. Pre iPhony sa odporúča napríklad aplikácia Sonic, pre Android je dobrou bezplatnou voľbou Clear Wave – Water Eject.
Hĺbkové sušenie: Zabudnite na ryžu, siahnite po silikagéle
Ak bol telefón ponorený vo vode dlhšie, alebo nie je vodoodolný, je potrebné siahnuť po razantnejších metódach. Mnohí veria rozšírenému"babskému" receptu – vložiť telefón do misky s ryžou. Odborníci, vrátane spoločnosti Apple, však pred týmto postupom varujú. Ryžový prach a škrob môžu vnútri telefónu narobiť viac škody ako úžitku.
Oveľa efektívnejším riešením je silikagél – malé vrecúška, ktoré bežne nájdete v krabiciach od topánok či elektroniky. Vypnutý a osušený telefón vložte do uzatvárateľnej nádoby alebo vrecka a pridajte čo najviac týchto vrecúšok. Nechajte ho takto odpočívať 24 až 48 hodín. Silikagél je extrémne savý a dokáže z telefónu efektívne vytiahnuť vlhkosť.
Čomu sa bezpodmienečne vyhnúť?
Pri záchrane telefónu nikdy nepoužívajte fén na vlasy. Horúci vzduch síce vodu odparí, no zároveň môže nenávratne poškodiť citlivé vnútorné komponenty zariadenia. A ako už bolo spomenuté, vyvarujte sa nabíjaniu mokrého telefónu a používaniu ryže na jeho vysušenie.
