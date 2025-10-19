  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 19.10.2025Meniny má Kristián
11°Bratislava

SHMÚ: Na juhozápade Slovenska bolo v noci podobne mrazivo ako v dolinách

  • DNES - 17:38
  • Bratislava
SHMÚ: Na juhozápade Slovenska bolo v noci podobne mrazivo ako v dolinách

Na juhozápade Slovenska bolo v noci zo soboty (18. 10.) na nedeľu podobne mrazivo ako v dolinách.

Najbližšiu noc sa už na juhozápade tak výrazne neochladí. Na ostatnom území Slovenska však bude podobne chladno alebo chladnejšie. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

Dnes sa cez našu oblasť presúva v chladnejšom vzduchu ďalej na východ až juhovýchod tlaková výš. Už v noci bola väčšinou zmenšená oblačnosť, len v Žilinskom, čiastočne aj v Trenčianskom a Prešovskom kraji bolo oblačnosti viac. Zároveň ešte najmä na východe miestami fúkal aj severozápadný vietor,“ uviedli meteorológovia. To boli podľa nich kľúčové faktory, ktoré ovplyvnili nočný pokles teploty. „Na juhu tak bolo väčšinou chladnejšie ako na severe,“ doplnili.

Ako priblížili, v dolinách Banskobystrického kraja, v Popradskej kotline, ale aj v nížinách západného Slovenska sa pri malej oblačnosti a bezvetrí lokálne ochladilo na mínus tri/mínus päť stupňov Celzia. Naopak, na severe a veľkej časti východu podľa ústavu väčšinou nemrzlo. SHMÚ zároveň avizoval, že na juhozápade sa počas nadchádzajúcej noci s presunom tlakovej výše ďalej na východ miestami rozfúka juhovýchodný vietor a pribudne aj vyššia oblačnosť spojená s tlakovou nížou so stredom nad Britskými ostrovmi.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Vážna nehoda: Vodiča našli mimo auta

Vážna nehoda: Vodiča našli mimo auta

DNES - 16:52Domáce

Značne poškodené vozidlo sa nachádzalo mimo vozovky.

Tibor Gašpar: Predĺženie vládneho obdobia by mohlo ušetriť financie

Tibor Gašpar: Predĺženie vládneho obdobia by mohlo ušetriť financie

DNES - 15:17Domáce

Predĺženie vládneho obdobia zo štyroch na päť rokov by mohlo ušetriť finančné prostriedky. V diskusnej relácii Slovenskej televízie O 5 minút 12 to uviedol podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar.

Šimečka a Remišová kritizujú šéfa SIS: Nepoprel sledovanie a zastrašovanie poslancov

Šimečka a Remišová kritizujú šéfa SIS: Nepoprel sledovanie a zastrašovanie poslancov

DNES - 15:02Domáce

Pavol Gašpar nie je spôsobilý riadiť Slovenskú informačnú službu (SIS).

Vosveteit.sk
Zem dostala signál od „zombie satelitu“ ktorý záhadne ožil po takmer 50 rokochZem dostala signál od „zombie satelitu“ ktorý záhadne ožil po takmer 50 rokoch
Vedia niečo, čo zvyšok civilizácie nie? Technologickí miliardári sa pripravujú na koniec sveta. Čoho sa boja najvplyvnejší ľudia sveta?Vedia niečo, čo zvyšok civilizácie nie? Technologickí miliardári sa pripravujú na koniec sveta. Čoho sa boja najvplyvnejší ľudia sveta?
To, čo geológovia našli pod povrchom Zeme, by tam už nemalo byť. Ide o pozostatky planéty starej 4,5 miliardy rokovTo, čo geológovia našli pod povrchom Zeme, by tam už nemalo byť. Ide o pozostatky planéty starej 4,5 miliardy rokov
AKTUÁLNE: Falošný bankár je späť, upozorňuje veľká banka! Mení taktiku a je prefíkanejší, ľudia prichádzajú o tisíce eurAKTUÁLNE: Falošný bankár je späť, upozorňuje veľká banka! Mení taktiku a je prefíkanejší, ľudia prichádzajú o tisíce eur
Na Titane sa medzi sebou mieša aj nemožné: Práve toto sú tie podmienky, ktoré mohli nakopnúť život aj na ZemiNa Titane sa medzi sebou mieša aj nemožné: Práve toto sú tie podmienky, ktoré mohli nakopnúť život aj na Zemi
Aplikácie si možno doteraz inštaloval a odinštaloval nesprávne. Tento spôsob je lepší pre tvoje pohodlie aj súkromieAplikácie si možno doteraz inštaloval a odinštaloval nesprávne. Tento spôsob je lepší pre tvoje pohodlie aj súkromie
Vojna o vesmír sa práve začala: Ursa Major ukázala motor Draper, ktorý je esom práve v tejto doméneVojna o vesmír sa práve začala: Ursa Major ukázala motor Draper, ktorý je esom práve v tejto doméne
Prečo sme dnes tu a Neandertálci nie? Paradoxne nám pomohla látka, ktorú už dekády považujeme za toxínPrečo sme dnes tu a Neandertálci nie? Paradoxne nám pomohla látka, ktorú už dekády považujeme za toxín
Dron Artemis prešiel bojovým testom na Ukrajine a teraz sa bude vyrábať vo veľkom, Rusko má ďalší problémDron Artemis prešiel bojovým testom na Ukrajine a teraz sa bude vyrábať vo veľkom, Rusko má ďalší problém
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP