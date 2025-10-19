SHMÚ: Na juhozápade Slovenska bolo v noci podobne mrazivo ako v dolinách
Na juhozápade Slovenska bolo v noci zo soboty (18. 10.) na nedeľu podobne mrazivo ako v dolinách.
Najbližšiu noc sa už na juhozápade tak výrazne neochladí. Na ostatnom území Slovenska však bude podobne chladno alebo chladnejšie. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.
„Dnes sa cez našu oblasť presúva v chladnejšom vzduchu ďalej na východ až juhovýchod tlaková výš. Už v noci bola väčšinou zmenšená oblačnosť, len v Žilinskom, čiastočne aj v Trenčianskom a Prešovskom kraji bolo oblačnosti viac. Zároveň ešte najmä na východe miestami fúkal aj severozápadný vietor,“ uviedli meteorológovia. To boli podľa nich kľúčové faktory, ktoré ovplyvnili nočný pokles teploty. „Na juhu tak bolo väčšinou chladnejšie ako na severe,“ doplnili.
Ako priblížili, v dolinách Banskobystrického kraja, v Popradskej kotline, ale aj v nížinách západného Slovenska sa pri malej oblačnosti a bezvetrí lokálne ochladilo na mínus tri/mínus päť stupňov Celzia. Naopak, na severe a veľkej časti východu podľa ústavu väčšinou nemrzlo. SHMÚ zároveň avizoval, že na juhozápade sa počas nadchádzajúcej noci s presunom tlakovej výše ďalej na východ miestami rozfúka juhovýchodný vietor a pribudne aj vyššia oblačnosť spojená s tlakovou nížou so stredom nad Britskými ostrovmi.
