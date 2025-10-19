  • Články
Vážna nehoda: Vodiča našli mimo auta

  • DNES - 16:52
  • Hamuliakovo
Vážna nehoda: Vodiča našli mimo auta

Značne poškodené vozidlo sa nachádzalo mimo vozovky.

Polícia sa zaoberá nehodou v obci Hamuliakovo v okrese Senec, ku ktorej došlo v nedeľu nadránom. Vodiča s vážnymi zraneniami našli mimo auta. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.

Policajti po príchode na miesto dopravnej nehody zistili, že ide o osobné motorové vozidlo, ktoré bolo značne poškodené a nachádzalo sa mimo vozovky,“ uviedla hovorkyňa. Doplnila, že vodiča previezli do nemocnice. „Okolnosťami, ako aj príčinou tejto nehody sa zaoberajú policajti,“ dodala.

Foto: KRPZBA

Zdroj: Info.sk, TASR
