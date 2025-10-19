Zúfalý čin seniorky: Pre záchranu svojho psíka pohrýzla útočiaceho pitbula
- DNES - 21:54
- Orlando
70-ročná žena musela zubami zaútočiť na rozzúreného pitbula, aby zachránila seba a svojho psíka.
Neuveriteľne odvážny čin predviedla 70-ročná žena z Orlanda na Floride, keď sa neváhala vlastným telom postaviť na obranu svojho psa. Keď jej malého psíka Sparkyho napadol pitbul, Shirley Pasamanick vyskúšala všetko, no nakoniec jej zostala jediná možnosť – zahryznúť sa útočiacemu psovi do krku.
Incident, ktorý zachytili bezpečnostné kamery, sa odohral v 1. septembra, keď seniorka odchádzala zo supermarketu Plaza Tropical. Podľa jej slov na ňu a jej 14-ročného psa Sparkyho z ničoho nič vybehol pitbul a okamžite zaútočil.
Uverejnil používateľ Shirley Pasamanick Nedeľa 7. septembra 2025
Na zverejnených záberoch je vidieť, ako sa žena najprv snaží útočiaceho psa odohnať palicou. Keď jej pokusy, rozhodla sa pre zúfalý krok. V snahe prinútiť pitbula, aby povolil zovretie, sa mu zahryzla do krku. Tento šokujúci manéver nakoniec zabral.
"Nemohla som mu otvoriť papuľu," vysvetlila svoje konanie pre lokálnu televíziu WESH 2. "Tak som ho pohrýzla. Musela som! Vážim len 41 kíl! Nemám žiadnu silu!"
Následne pristúpil muž, pravdepodobne majiteľ pitbula, ktorý si psa jednoducho vzal na vôdzku a odišiel. "Schmatol vôdzku, odkráčal a ani sa nepozrel, ako sme na tom," opísala reakciu majiteľa Shirley, ktorá bola zhrozená aj z nečinnosti okoloidúcich. "Len tam stáli. A ľudia teraz na tom videu uvidia, akí sú zbabelí," dodala sklamane.
Shirley utrpela pohryznutia a pomliaždeniny na nohe a jej pes Sparky mal takisto stopy po uhryznutí. Polícia po nezodpovednom majiteľovi pitbula stále pátra.
Seniorka je presvedčená, že útočiaci pes by mal byť utratený. "Niečo sa musí urobiť. Ešte niekoľko dní po tomto incidente som sa triasla," poznamenala. Zároveň uviedla, že jej pes je pre ňu obrovskou oporou a je "dôvodom, prečo v niektoré dni vôbec vstane z postele." Svoj odvážny čin uzavrela slovami: "O svojho psa sa musíte postarať."
