Spevácky zbor Lúčnica získal zlato na súťaži v Malajzii
- DNES - 16:23
- Bratislava/Kuching
Zbor vystupoval v slovenských krojoch.
Spevácky zbor Lúčnica získal na medzinárodnej súťaži speváckych zborov Sarawak 2025 v meste Kuching v Malajzii zlaté pásmo v dvoch súťažných kategóriách, a to miešané zbory a folklór. TASR o tom informovala manažérka speváckeho zboru Linda Berlinová.
Spevácky zbor Lúčnica pod vedením umeleckej vedúcej a dirigentky Eleny Matušovej bol na súťaži ako jediný spevácky zbor z Európy. „Lúčničiari súťažili v silnej konkurencii 17 ázijských speváckych zborov z Indonézie, Malajzie, Južnej Kórey a Filipín, pričom medzinárodná porota vyzdvihla predovšetkým krištáľovo čistý zvuk nášho popredného telesa, vokálnu techniku a prácu s dynamickými nuansami dramaturgicky rôznorodých skladieb,“ priblížila Berlinová s tým, že zbor vystupoval v slovenských krojoch.
