Netanjahu nariadil armáde „konať rázne proti teroristickým cieľom“ v Gaze
- DNES - 15:57
- Tel Aviv
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu nariadil bezpečnostným jednotkám podniknúť „rázne kroky“ proti cieľom militantného hnutia Hamas v Pásme Gazy.
Skupinu obvinil z hrubého porušenia prímeria, píše TASR podľa správy agentúry AFP a spravodajského webu The Times of Israel (TOI).
„V dôsledku porušenia prímeria zo strany Hamasu sa premiér Netanjahu poradil s ministrom obrany (Jisraelom Kacom) a šéfmi spravodajských služieb Šin Bet a Mosad a dal im pokyn podniknúť rázne kroky proti teroristickým cieľom v Pásme Gazy,“ uviedla kancelária izraelského premiéra vo vyhlásení.
Izraelská armáda tvrdí, že palestínski militanti porušili v nedeľu ráno prímerie vystrelením protitankovej strely na izraelské ženijné vozidlá a paľbou na izraelské sily v okolí mesta Rafah na juhu Pásma Gazy. Tel Aviv na údajné porušenia prímeria odpovedal leteckými útokmi na mesto Rafah.
Ozbrojené krídlo Hamasu v nedeľu trvalo na tom, že hnutie prímerie dodržiava a nie je si vedomé žiadnych stretov. „Potvrdzujeme náš plný záväzok k implementácii všetkého, na čom sme sa dohodli, a to predovšetkým k prímeriu vo všetkých oblastiach Pásma Gazy,“ vyhlásili Brigády Izzadína al-Kassáma.
Izraelská vláda a hnutie Hamas sa opakovane navzájom obviňujú z porušovania prímeria. To platí v Pásme Gazy od minulého piatka a v rámci jeho prvej fázy majú byť ukončené boje, izraelské sily sa majú v Gaze stiahnuť na stanovené „žlté“ línie a strany si majú vymeniť živých i pozostatky mŕtvych rukojemníkov a väzňov.
Na základe dohody o prímerí Hamas vrátil Izraelu všetkých 20 preživších rukojemníkov a pozostatky 12 zosnulých z 28. Podľa podmienok dohody malo hnutie odovzdať telá všetkých mŕtvych rukojemníkov už v pondelok napoludnie.
Zeman ostáva po operácii hospitalizovaný, ruší pracovný program
Bývalý prezident ČR Miloš Zeman ostáva po štvrtkovej operácii hnisavého abscesu na chrbte hospitalizovaný z dôvodu nutnosti pravidelných preväzov rany a sterilného liečebného prostredia.
Pápež Lev XIV. kanonizoval siedmich nových svätých
V nedeľu sa nad Námestím svätého Petra rozozvučali zvony, keď pápež Lev XIV. ustanovil sedem nových svätých.
Hamas odmietol americkú správu o plánovanom útoku na civilistov v Gaze
Palestínske militantné hnutie Hamas v nedeľu odmietlo obvinenia amerického ministerstva zahraničných vecí, podľa ktorých plánuje bezprostredný útok na civilistov v Pásme Gazy.
Izraelská armáda navzdory prímeriu letecky zaútočila na juh Pásma Gazy
Izraelská armáda v nedeľu v nadväznosti na obvinenia z porušovania prímeria palestínskym militantným hnutím Hamas letecky zaútočila v okolí mesta Rafah na juhu Pásma Gazy.