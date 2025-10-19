  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 19.10.2025Meniny má Kristián
13°Bratislava

Šimečka a Remišová kritizujú šéfa SIS: Nepoprel sledovanie a zastrašovanie poslancov

  • DNES - 15:02
  • Bratislava
Šimečka a Remišová kritizujú šéfa SIS: Nepoprel sledovanie a zastrašovanie poslancov

Pavol Gašpar nie je spôsobilý riadiť Slovenskú informačnú službu (SIS).

Chýba mu odbornosť, integrita a sebareflexia. Nedokáže tiež vyvodiť zodpovednosť za svoje zlyhania. Uviedol to predseda opozičného hnutia PS Michal Šimečka v reakcii na Gašparove vyjadrenia v nedeľnej diskusnej relácii.

Vážne reči premiéra aj svoje vlastné o štátnom prevrate označil za iba ‚slang‘, zvesenie vlajok EÚ a NATO spred sídla SIS bolo podľa neho ok, vytetovaný mafián tiež, lebo vzorom dnes ‚môže byť hocikto.‘ Ešte aj takú očividnú vec ako vlastnú dopravnú nehodu, pri ktorej bola zranená maloletá osoba, zľahčuje a klamlivo označuje za malú ‚škodovú udalosť‘,“ skonštatoval Šimečka.

Pripomenul, že spolu s partnermi zo strán SaS, KDH a Demokrati žiadajú zvolať mimoriadnu schôdzu parlamentu k odvolaniu Gašpara.

Šéfa SIS skritizovala aj opozičná poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. „Gašpar dnes nepoprel sledovanie a zastrašovanie poslancov, ktorí sa na to verejne sťažovali počas vládnej krízy, keď Robertovi Ficovi (Smer-SD) vypovedali poslušnosť. Vznikajú tak veľmi vážne podozrenia, že súčasná koalícia sa udržala pri moci aj vydieraním či zneužívaním tajnej služby, čo by znamenalo úplnú stratu legitimity súčasnej vládnej moci,“ podotkla.

Gašpar v diskusnej relácii povedal, že prijme osobnú zodpovednosť a odstúpi, keď budú existovať zákonné dôvody na jeho odvolanie. Za zákonné dôvody nepovažuje škodovú udalosť, bežnú nehodu, ktorej bol účastníkom. Vyjadroval sa tiež k svojim tetovaniam, správe o prevrate na Slovensku či práci spravodajskej služby.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Tibor Gašpar: Predĺženie vládneho obdobia by mohlo ušetriť financie

Tibor Gašpar: Predĺženie vládneho obdobia by mohlo ušetriť financie

DNES - 15:17Domáce

Predĺženie vládneho obdobia zo štyroch na päť rokov by mohlo ušetriť finančné prostriedky. V diskusnej relácii Slovenskej televízie O 5 minút 12 to uviedol podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar.

V rodinnom dome našli mŕtveho muža vo vani

V rodinnom dome našli mŕtveho muža vo vani

DNES - 13:45Domáce

Polícia našla v jednom z domov mŕtveho muža.

Pavol Gašpar: Slovensko čelí vážnym bezpečnostným hrozbám

Pavol Gašpar: Slovensko čelí vážnym bezpečnostným hrozbám

DNES - 13:16Domáce

Slovensko sa nachádza v zložitom období, čelí vážnym bezpečnostným hrozbám, ktoré sú bezprecedentné a s akými sa v ére samostatnosti nestretlo.

Vosveteit.sk
Zem dostala signál od „zombie satelitu“ ktorý záhadne ožil po takmer 50 rokochZem dostala signál od „zombie satelitu“ ktorý záhadne ožil po takmer 50 rokoch
Vedia niečo, čo zvyšok civilizácie nie? Technologickí miliardári sa pripravujú na koniec sveta. Čoho sa boja najvplyvnejší ľudia sveta?Vedia niečo, čo zvyšok civilizácie nie? Technologickí miliardári sa pripravujú na koniec sveta. Čoho sa boja najvplyvnejší ľudia sveta?
To, čo geológovia našli pod povrchom Zeme, by tam už nemalo byť. Ide o pozostatky planéty starej 4,5 miliardy rokovTo, čo geológovia našli pod povrchom Zeme, by tam už nemalo byť. Ide o pozostatky planéty starej 4,5 miliardy rokov
AKTUÁLNE: Falošný bankár je späť, upozorňuje veľká banka! Mení taktiku a je prefíkanejší, ľudia prichádzajú o tisíce eurAKTUÁLNE: Falošný bankár je späť, upozorňuje veľká banka! Mení taktiku a je prefíkanejší, ľudia prichádzajú o tisíce eur
Na Titane sa medzi sebou mieša aj nemožné: Práve toto sú tie podmienky, ktoré mohli nakopnúť život aj na ZemiNa Titane sa medzi sebou mieša aj nemožné: Práve toto sú tie podmienky, ktoré mohli nakopnúť život aj na Zemi
Aplikácie si možno doteraz inštaloval a odinštaloval nesprávne. Tento spôsob je lepší pre tvoje pohodlie aj súkromieAplikácie si možno doteraz inštaloval a odinštaloval nesprávne. Tento spôsob je lepší pre tvoje pohodlie aj súkromie
Vojna o vesmír sa práve začala: Ursa Major ukázala motor Draper, ktorý je esom práve v tejto doméneVojna o vesmír sa práve začala: Ursa Major ukázala motor Draper, ktorý je esom práve v tejto doméne
Prečo sme dnes tu a Neandertálci nie? Paradoxne nám pomohla látka, ktorú už dekády považujeme za toxínPrečo sme dnes tu a Neandertálci nie? Paradoxne nám pomohla látka, ktorú už dekády považujeme za toxín
Dron Artemis prešiel bojovým testom na Ukrajine a teraz sa bude vyrábať vo veľkom, Rusko má ďalší problémDron Artemis prešiel bojovým testom na Ukrajine a teraz sa bude vyrábať vo veľkom, Rusko má ďalší problém
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP