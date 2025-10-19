Vážna dopravná nehoda: Zrazili sa dve autá, na mieste zasahujú všetky záchranné zložky
Z miesta nehody hlásia viacerých zranených.
Na ceste prvej triedy I/591 v katastri obce Horná Mičiná v okrese Banská Bystrica došlo dnes k vážnej dopravnej nehode. Podľa prvotných informácií sa tu zrazili dve osobné motorové vozidlá, pričom nehoda si vyžiadala zásah všetkých záchranných zložiek.
Operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici informovalo, že na miesto bolo vyslaných sedem príslušníkov HaZZ s dvomi kusmi techniky. Hasiči po príchode poskytujú zraneným osobám predlekársku prvú pomoc v spolupráci s posádkami záchrannej zdravotnej služby, ktoré na mieste taktiež zasahujú.
Na mieste je aj polícia, ktorá riadi premávku a dokumentuje udalosť. Vodiči by mali v tejto oblasti zvýšiť opatrnosť, riadiť sa pokynmi polície a počítať s časovým zdržaním. Presné príčiny, miera zavinenia a rozsah zranení účastníkov nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
