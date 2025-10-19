  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 19.10.2025Meniny má Kristián
12°Bratislava

V rodinnom dome našli mŕtveho muža vo vani

  • DNES - 13:45
  • Kátlovce
V rodinnom dome našli mŕtveho muža vo vani

Polícia našla v jednom z domov mŕtveho muža.

Policajná hliadka zasahovala v sobotu (18. 10.) v popoludňajších hodinách v obci Kátlovce v okrese Trnava. V jednom z domov sa nachádzala osoba bez známok života, potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová.

Privolaný obhliadajúci lekár nevylúčil cudzie zavinenie a nariadil zdravotno-bezpečnostnú pitvu. Poverený príslušník začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Vo veci pokračuje prípravné konanie, ktoré je neverejné, preto nie je možné poskytnúť bližšie informácie, skonštatovala Dachová.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pavol Gašpar: Slovensko čelí vážnym bezpečnostným hrozbám

Pavol Gašpar: Slovensko čelí vážnym bezpečnostným hrozbám

DNES - 13:16Domáce

Slovensko sa nachádza v zložitom období, čelí vážnym bezpečnostným hrozbám, ktoré sú bezprecedentné a s akými sa v ére samostatnosti nestretlo.

Šéf SIS odstúpi, keď budú existovať zákonné dôvody na jeho odvolanie

Šéf SIS odstúpi, keď budú existovať zákonné dôvody na jeho odvolanie

DNES - 13:10Domáce

Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar prijme osobnú zodpovednosť a odstúpi, keď budú existovať zákonné dôvody na jeho odvolanie.

Tragická zrážka áut: Dvaja muži nehodu neprežili

Tragická zrážka áut: Dvaja muži nehodu neprežili

DNES - 11:29Domáce

Pri nehode prišli o život dvaja muži.

Vosveteit.sk
Zem dostala signál od „zombie satelitu“ ktorý záhadne ožil po takmer 50 rokochZem dostala signál od „zombie satelitu“ ktorý záhadne ožil po takmer 50 rokoch
Vedia niečo, čo zvyšok civilizácie nie? Technologickí miliardári sa pripravujú na koniec sveta. Čoho sa boja najvplyvnejší ľudia sveta?Vedia niečo, čo zvyšok civilizácie nie? Technologickí miliardári sa pripravujú na koniec sveta. Čoho sa boja najvplyvnejší ľudia sveta?
To, čo geológovia našli pod povrchom Zeme, by tam už nemalo byť. Ide o pozostatky planéty starej 4,5 miliardy rokovTo, čo geológovia našli pod povrchom Zeme, by tam už nemalo byť. Ide o pozostatky planéty starej 4,5 miliardy rokov
AKTUÁLNE: Falošný bankár je späť, upozorňuje veľká banka! Mení taktiku a je prefíkanejší, ľudia prichádzajú o tisíce eurAKTUÁLNE: Falošný bankár je späť, upozorňuje veľká banka! Mení taktiku a je prefíkanejší, ľudia prichádzajú o tisíce eur
Na Titane sa medzi sebou mieša aj nemožné: Práve toto sú tie podmienky, ktoré mohli nakopnúť život aj na ZemiNa Titane sa medzi sebou mieša aj nemožné: Práve toto sú tie podmienky, ktoré mohli nakopnúť život aj na Zemi
Aplikácie si možno doteraz inštaloval a odinštaloval nesprávne. Tento spôsob je lepší pre tvoje pohodlie aj súkromieAplikácie si možno doteraz inštaloval a odinštaloval nesprávne. Tento spôsob je lepší pre tvoje pohodlie aj súkromie
Vojna o vesmír sa práve začala: Ursa Major ukázala motor Draper, ktorý je esom práve v tejto doméneVojna o vesmír sa práve začala: Ursa Major ukázala motor Draper, ktorý je esom práve v tejto doméne
Prečo sme dnes tu a Neandertálci nie? Paradoxne nám pomohla látka, ktorú už dekády považujeme za toxínPrečo sme dnes tu a Neandertálci nie? Paradoxne nám pomohla látka, ktorú už dekády považujeme za toxín
Dron Artemis prešiel bojovým testom na Ukrajine a teraz sa bude vyrábať vo veľkom, Rusko má ďalší problémDron Artemis prešiel bojovým testom na Ukrajine a teraz sa bude vyrábať vo veľkom, Rusko má ďalší problém
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP