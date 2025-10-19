Pavol Gašpar: Slovensko čelí vážnym bezpečnostným hrozbám
Slovensko sa nachádza v zložitom období, čelí vážnym bezpečnostným hrozbám, ktoré sú bezprecedentné a s akými sa v ére samostatnosti nestretlo. Uviedol to riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar v novej Stratégii rozvoja SIS na roky 2025 až 2032. Ide o dlhodobú víziu toho, ako by mala spravodajská služba napredovať a v ktorých oblastiach je kľúčový jej rozvoj.
„Uvedomujúc si vážnosť bezpečnostných hrozieb, ako aj potrebu nastavenia efektívnejšieho fungovania SIS tak, aby mohla vzhľadom na jej apolitickosť vykonávať svoje poslanie bez ohľadu na politickú moc v krajine, predkladám túto stratégiu Slovenskej informačnej služby na obdobie nasledujúcich siedmich rokov,“ priblížil Gašpar.
Za jednu z priorít považuje rozvoj v nových, moderných technologických oblastiach s dôrazom na kybernetický priestor. Šéf SIS poukázal na to, že hranice pôsobenia protivníka sa vďaka novým informačným technológiám presunuli do virtuálneho priestoru. V stratégii sú definované krátkodobé, strednodobé a dlhodobé ciele so zreteľom na rozvoj personálnej politiky, vnútorného a technického spravodajstva, zahraničnej spravodajskej spolupráce a zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia. „Pre dosiahnutie stanovených cieľov a za účelom efektívneho plnenia úloh SIS je potrebné sa adaptovať na nové prostredie, využiť kvalitný ľudský kapitál, investovať do vybavenia, vzdelania a výcviku príslušníkov. Za jednu z priorít považujem rozvoj v oblasti využívania umelej inteligencie a IT technológiách s dôrazom na kybernetický priestor,“ poznamenal Gašpar.
Stratégiu tvorí 27 tematicky súvisiacich cieľov a k nim prislúchajúcich merateľných úloh sledovaných v troch časových pásmach, a to do konca roka 2027, 2030 a 2032. Niektoré krátkodobé ciele sa zo stratégie podarilo podľa SIS presadiť tento rok. V rámci rozvoja vnútorného spravodajstva posilnili analytické nástroje a zároveň implementovali nové postupy zefektívnenia spravodajskej činnosti v kybernetickom priestore. Za nevyhnutné považuje spravodajská služba promptnú reakciu v kybernetickom priestore, ktorá vychádza najmä z rastúceho počtu kybernetických útokov.
Šéf SIS odstúpi, keď budú existovať zákonné dôvody na jeho odvolanie
Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar prijme osobnú zodpovednosť a odstúpi, keď budú existovať zákonné dôvody na jeho odvolanie.
