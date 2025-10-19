Hamas odmietol americkú správu o plánovanom útoku na civilistov v Gaze
- DNES - 13:07
- Gaza
Palestínske militantné hnutie Hamas v nedeľu odmietlo obvinenia amerického ministerstva zahraničných vecí, podľa ktorých plánuje bezprostredný útok na civilistov v Pásme Gazy. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.
Hnutie označilo správy amerického rezortu diplomacie za „neopodstatnené tvrdenia v súlade s izraelskou propagandou“. Hamas vo vyhlásení taktiež obvinilo Izrael z podpory „zločineckých gangov“ v Gaze, ktoré sa údajne dopúšťali vrážd, únosov či krádeží humanitárnej pomoci.
Americké ministerstvo zahraničia v sobotu uviedlo, že útok Hamasu na civilistov v Gaze by predstavoval „priame a závažné porušenie dohody o prímerí a podkopal by významný pokrok dosiahnutý prostredníctvom sprostredkovateľského úsilia“. „Ak Hamas vykoná tento útok, prijmú sa opatrenia na ochranu obyvateľov Gazy a zachovania integrity prímeria,“ dodal rezort.
Ministerstvo neuviedlo žiadne podrobnosti tohto možného útoku, ani aké kroky by boli v prípade jeho uskutočnenia prijaté. Americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti však predtým upozornil, že ak bude palestínske hnutie pokračovať v zabíjaní ľudí v Gaze, čo ako poznamenal nebolo súčasťou dohody, „nebudeme mať inú možnosť, než tam vstúpiť a zabiť ich“.
V Pásme Gazy platí od minulého piatka prímerie, ktoré pozastavilo boje medzi Izraelom a Hamasom. V súčasnosti prebieha prvá fáza prímeria, ktorá zahŕňa stiahnutie izraelských síl v Gaze na stanovené „žlté“ línie a výmenu rukojemníkov a väznených Palestínčanov. Vojna sa začala po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023 a vyžiadala si vyše 67.000 mŕtvych v Gaze.
