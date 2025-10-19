  • Články
Izraelská armáda navzdory prímeriu letecky zaútočila na juh Pásma Gazy

  • DNES - 13:07
  • Tel Aviv/Gaza
Izraelská armáda v nedeľu v nadväznosti na obvinenia z porušovania prímeria palestínskym militantným hnutím Hamas letecky zaútočila v okolí mesta Rafah na juhu Pásma Gazy.

Informovali o tom miestne médiá, píše TASR podľa správ agentúry Reuters, spravodajského webu The Times of Israel (TOI), verejnoprávnej televízie KAN a denníka The Jerusalem Post.

Podľa The Jerusalem Post palestínski militanti v nedeľu ráno vystrelili na izraelské ženijné vozidlá protitankovú strelu. Premiér Benjamin Netanjahu sa má zakrátko stretnúť s ministrom obrany Jisraelom Kacom a náčelníkom generálneho štábu armády Ejalom Zamirom, aby prerokovali odpoveď Izraelu na údajný útok.

Izraelský minister verejnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir v reakcii vyzval Netanjahua, aby nariadil obnovenie bojov. „Falošná viera, že Hamas zmení svoje spôsoby alebo bude dodržiavať dohodu, ktorú podpísal, sa neprekvapivo ukazuje ako nebezpečná,“ uviedol Ben Gvir.

Minister v sobotu v rozhovore pre televíziu Kešet 12 uviedol, že dal Netanjahuovi termín na rozbitie štruktúr Hamasu a popravenie jeho členov. Premiérovi pohrozil, že v prípade nenaplnenia jeho podmienok jeho strana Židovská sila (Ocma jehudit) vystúpi z vlády.

Izraelské ozbrojené sily v piatok uviedli, že „niekoľko teroristov“ spustilo paľbu na ich vojakov v okolí Rafahu, pričom nikto pri nich neutrpel poranenia. Armáda neskôr uviedla, že v rovnaký deň zasiahla ďalšiu „skupinu teroristov“, ktorí sa približovali k vojakom v meste Chán Júnis na juhu palestínskej enklávy. „Armáda bude pokračovať v operáciách s cieľom odstrániť bezprostredné hrozby,“ vyhlásila.

Izraelská vláda a hnutie Hamas sa opakovane navzájom obviňujú z porušovania prímeria. To platí v Pásme Gazy od minulého piatka a v rámci jeho prvej fázy majú byť ukončené boje, izraelské sily sa majú v Gaze stiahnuť na stanovené „žlté“ línie a strany si majú vymeniť živých i pozostatky mŕtvych rukojemníkov a väzňov.

Na základe dohody o prímerí Hamas vrátil všetkých 20 preživších rukojemníkov a pozostatky 12 zosnulých z 28. Podľa podmienok dohody malo hnutie odovzdať telá všetkých zosnulých rukojemníkov už v pondelok napoludnie.

Zdroj: Info.sk, TASR
