Z múzea Louvre ukradli šperky, majú nevyčísliteľnú hodnotu

  • DNES - 13:03
  • Paríž
Francúzsky minister vnútra Laurent Nunez v nedeľu vyhlásil, že ukradnuté šperky z múzea Louvre v Paríži majú „nevyčísliteľnú“ hodnotu. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

Minister pre médiá France Inter, France Info a Le Monde uviedol, že „traja alebo štyria“ zlodeji sa zamerali na dve expozície vo výstavnom priestore „Gallerie d'Apollon“ (Apollónova galéria) a lúpež za bieleho dňa im trvala sedem minút.

Podľa agentúry Reuters sa zlodeji vlámali cez okno a po lúpeži utiekli na motorkách, uviedlo francúzske ministerstvo vnútra.

Vyšetrovanie sa začalo a zostavuje sa podrobný zoznam ukradnutých predmetov. Začalo sa vyšetrovanie a zostavuje sa podrobný zoznam ukradnutých predmetov. Okrem trhovej hodnoty majú tieto predmety nevyčísliteľnú pamiatkovú a historickú hodnotu,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.

Prvú informáciu o rannej lúpeži v múzeu Louvre predpoludním zverejnila na sieti X francúzska ministerka kultúry Rachida Datiová. Na sieti X tiež múzeum informovalo, že zatvorilo svoje výstavné priestory „z výnimočných dôvodov“. Na mieste sú nasadené orgány činné v trestnom konaní s cieľom zistiť presné okolnosti lúpeže.

Louvre je symbol francúzskej kultúry a jedno z najprísnejšie strážených miest vo francúzskom hlavnom meste.

Zdroj: Info.sk, TASR
