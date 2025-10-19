Z múzea Louvre ukradli šperky, majú nevyčísliteľnú hodnotu
- DNES - 13:03
- Paríž
Ukradnuté šperky z múzea Louvre v Paríži majú nevyčísliteľnú hodnotu.
Francúzsky minister vnútra Laurent Nunez v nedeľu vyhlásil, že ukradnuté šperky z múzea Louvre v Paríži majú „nevyčísliteľnú“ hodnotu. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Minister pre médiá France Inter, France Info a Le Monde uviedol, že „traja alebo štyria“ zlodeji sa zamerali na dve expozície vo výstavnom priestore „Gallerie d'Apollon“ (Apollónova galéria) a lúpež za bieleho dňa im trvala sedem minút.
Podľa agentúry Reuters sa zlodeji vlámali cez okno a po lúpeži utiekli na motorkách, uviedlo francúzske ministerstvo vnútra.
„Vyšetrovanie sa začalo a zostavuje sa podrobný zoznam ukradnutých predmetov. Začalo sa vyšetrovanie a zostavuje sa podrobný zoznam ukradnutých predmetov. Okrem trhovej hodnoty majú tieto predmety nevyčísliteľnú pamiatkovú a historickú hodnotu,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.
Prvú informáciu o rannej lúpeži v múzeu Louvre predpoludním zverejnila na sieti X francúzska ministerka kultúry Rachida Datiová. Na sieti X tiež múzeum informovalo, že zatvorilo svoje výstavné priestory „z výnimočných dôvodov“. Na mieste sú nasadené orgány činné v trestnom konaní s cieľom zistiť presné okolnosti lúpeže.
Louvre je symbol francúzskej kultúry a jedno z najprísnejšie strážených miest vo francúzskom hlavnom meste.
Pápež Lev XIV. kanonizoval siedmich nových svätých
V nedeľu sa nad Námestím svätého Petra rozozvučali zvony, keď pápež Lev XIV. ustanovil sedem nových svätých.
Hamas odmietol americkú správu o plánovanom útoku na civilistov v Gaze
Palestínske militantné hnutie Hamas v nedeľu odmietlo obvinenia amerického ministerstva zahraničných vecí, podľa ktorých plánuje bezprostredný útok na civilistov v Pásme Gazy.
Izraelská armáda navzdory prímeriu letecky zaútočila na juh Pásma Gazy
Izraelská armáda v nedeľu v nadväznosti na obvinenia z porušovania prímeria palestínskym militantným hnutím Hamas letecky zaútočila v okolí mesta Rafah na juhu Pásma Gazy.
Múzeum Louvre evakuovali, došlo k lúpeži
Francúzska ministerka informovala o lúpeži v múzeu Louvre.