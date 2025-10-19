  • Články
Múzeum Louvre evakuovali, došlo k lúpeži

  • DNES - 11:35
  • Paríž
Múzeum Louvre evakuovali, došlo k lúpeži

Francúzska ministerka informovala o lúpeži v múzeu Louvre.

V parížskom múzeu Louvre sa dnes ráno odohrala lúpež, oznámila francúzska ministerka kultúry Rachida Datiová. Múzeum zatvorilo svoje výstavné priestory „z výnimočných dôvodov“, informuje TASR podľa agentúry AFP.

Dnes ráno došlo k lúpeži pri otvorení múzea Louvre,“ napísala ministerka na sociálnej sieti X. Múzeum Louvre na sieti X oznámilo, že zatvára „z výnimočných dôvodov“ bez poskytnutia ďalších podrobností.

K incidentu podľa webu Le Figaro údajne došlo po príchode prvých návštevníkov v zatiaľ nešpecifikovanom čase. Na mieste sú nasadené orgány činné v trestnom konaní s cieľom zistiť presné okolnosti lúpeže a možné zmiznutie akýchkoľvek cenných diel alebo majetku.

Louvre je symbol francúzskej kultúry a jedno z najprísnejšie strážených miest vo francúzskom hlavnom meste.

Zdroj: Info.sk, TASR
