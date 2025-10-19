Múzeum Louvre evakuovali, došlo k lúpeži
- DNES - 11:35
- Paríž
Francúzska ministerka informovala o lúpeži v múzeu Louvre.
V parížskom múzeu Louvre sa dnes ráno odohrala lúpež, oznámila francúzska ministerka kultúry Rachida Datiová. Múzeum zatvorilo svoje výstavné priestory „z výnimočných dôvodov“, informuje TASR podľa agentúry AFP.
„Dnes ráno došlo k lúpeži pri otvorení múzea Louvre,“ napísala ministerka na sociálnej sieti X. Múzeum Louvre na sieti X oznámilo, že zatvára „z výnimočných dôvodov“ bez poskytnutia ďalších podrobností.
K incidentu podľa webu Le Figaro údajne došlo po príchode prvých návštevníkov v zatiaľ nešpecifikovanom čase. Na mieste sú nasadené orgány činné v trestnom konaní s cieľom zistiť presné okolnosti lúpeže a možné zmiznutie akýchkoľvek cenných diel alebo majetku.
Louvre je symbol francúzskej kultúry a jedno z najprísnejšie strážených miest vo francúzskom hlavnom meste.
Tragická nehoda: V prevrátenom autobuse našli viacerých mŕtvych
Nehoda na severovýchode Brazílie si vyžiadala najmenej 17 obetí.
Americké ministerstvo zahraničných vecí má správy o plánovanom útoku Hamasu na civilistov v Gaze
Americké ministerstvo zahraničných vecí v sobotu oznámilo, že má „dôveryhodné správy“ o tom, že palestínske militantné hnutie Hamas plánuje bezprostredný útok na civilistov v Pásme Gazy.
Uzavretie priechodu Rafah podľa Hamas oneskorí odovzdanie ostatkov rukojemníkov
Uzavretie hraničného priechodu Rafah medzi Egyptom a Pásmom Gazy spôsobí značné oneskorenie pri odovzdávaní tiel rukojemníkov, uviedlo v sobotu palestínske militantné hnutie Hamas.
Rusko pokračuje v útokoch na Ukrajinu aj po Trumpovej výzve na zastavenie bojov
Ruské sily podnikli v sobotu večer útoky na ukrajinské mestá, uviedla ukrajinská protivzdušná obrana.