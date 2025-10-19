  • Články
Tragická zrážka áut: Dvaja muži nehodu neprežili

  • DNES - 11:29
  • Dunajská Streda
Tragická zrážka áut: Dvaja muži nehodu neprežili

Pri nehode prišli o život dvaja muži.

Pri tragickej dopravnej nehode v katastrálnom území mesta Dunajská Streda prišli o život dvaja ľudia. Nehoda sa stala v sobotu (18. 10.) na ceste I/63 približne o 20.00 h, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová. Ďalší dvaja ľudia sa pri nehode ľahko zranili.

Nehoda sa stala na križovatke ciest Povodská a I/63 v smere od obce Povoda na Dunajskú Stredu. Podľa doposiaľ zistených informácií vodič vozidla VW Passat nerešpektoval dopravné značenie a zrazil sa s vozidlom Fiat Freemont. Pri nehode utrpel 37-ročný vodič Volkswagenu a jeho 38-ročný spolujazdec zranenia nezlučiteľné so životom.

U vodičky auta Fiat bola vykonaná dychová skúška s negatívnym výsledkom. Prípadné požitie alkoholu o vodiča Volkswagenu bude zisťované odberom biologického materiálu. Na mieste nehody bol prítomný prokurátor aj znalec z odboru cestnej dopravy.

Vyšetrovateľ začal v súvislosti s nehodou trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Všetky okolnosti, za ktorých k tragickej zrážke vozidiel došlo, budú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckého skúmania.

Zdroj: Info.sk, TASR
