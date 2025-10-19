  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 19.10.2025Meniny má Kristián
10°Bratislava

Vo veku 48 rokov zomrel basgitarista numetalovej skupiny Limp Bizkit Sam Rivers

  • DNES - 11:14
  • Washington
Vo veku 48 rokov zomrel basgitarista numetalovej skupiny Limp Bizkit Sam Rivers

Vo veku 48 rokov v sobotu zomrel basgitarista a zakladajúci člen americkej numetalovej skupiny Limp Bizkit Sam Rivers. Kapela to oznámila prostredníctvom sociálnych sietí, píše TASR podľa správy televízie BBC.

Od prvej spoločne zahranej noty, Sam priniesol svetlo a rytmus, ktoré sa nikdy nebudú dať nahradiť. Jeho talent bol nenútený, jeho prítomnosť nezabudnuteľná, jeho srdce obrovské,“ napísali členovia skupiny. Riversa popísali ako „nielen basgitaristu, ale dušu vo zvuku“. Príčina smrti bezprostredne nebola známa.

Kapelu Limp Bizkit v roku 1994 založili spevák Fred Durst, bubeník John Otto, dídžej Leor Dimant známy pod prezývkou DJ Lethal a basgitarista Sam Rivers. Svojim hiphopovo-rockovým štýlom a chytľavými textami sa koncom 90. rokov zaslúžili o popularizáciu numetalu.

Zažili sme spolu toľko okamihov - divokých, pokojných, krásnych - a každý z nich mal väčší význam, pretože tam bol Sam,“ uviedla skupina. DJ Lethal na svojom instagramovom účte napísal, že je „šokovaný“ a fanúšikov poprosil rešpektovať súkromie Riversovej rodiny.

Medzi najúspešnejšie albumy skupiny Limp Bizkit patrí Significant Other či Chocolate Starfish and the Hotdog Flavored Water. Ich najznámejšou skladbou sa stal megahit Rollin’ (Air Raid Vehicle).

Rivers v roku 2015 na niekoľko rokov skupinu Limp Bizkit opustil pre ochorenie pečene spôsobené nadmerným pitím alkoholu. „Prestal som piť a robil som všetko, čo mi lekári povedali. Podstúpil som liečbu alkoholizmu a transplantáciu pečene,“ citoval Riversa magazín Loudwire.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Peter Kočiš jubiluje, mal šťastie na hereckých kolegov

Peter Kočiš jubiluje, mal šťastie na hereckých kolegov

DNES - 8:01Kultúra

Slovenský herec a moderátor Peter Kočiš oslávi 19. októbra okrúhle 60. narodeniny.

Zomrela obľúbená speváčka Júlia Korpášová

Zomrela obľúbená speváčka Júlia Korpášová

VČERA - 18:59Kultúra

Umelecký svet zasiahla smutná správa.

Nobelovu cenu za literatúru získal Maďar László Krasznahorkai

Nobelovu cenu za literatúru získal Maďar László Krasznahorkai

13:33 09.10.2025Kultúra

Nobelovu cenu za literatúru za rok 2025 získal maďarský spisovateľ a scenárista László Krasznahorkai. Oznámila to vo štvrtok popoludní Švédska akadémia, informuje TASR.

Bábkové divadlo Žilina uvedie premiéru inscenácie Zošidlo

Bábkové divadlo Žilina uvedie premiéru inscenácie Zošidlo

11:19 09.10.2025Kultúra

Bábkové divadlo Žilina (BDŽ) uvedie vo štvrtok premiéru inscenácie Zošidlo. Ako informovala dramaturgička BDŽ Petra Tvrdá, hra vznikla na motívy rovnomenného literárneho diela svetoznámeho britského autora Guya Bassa.

Vosveteit.sk
Vedia niečo, čo zvyšok civilizácie nie? Technologickí miliardári sa pripravujú na koniec sveta. Čoho sa boja najvplyvnejší ľudia sveta?Vedia niečo, čo zvyšok civilizácie nie? Technologickí miliardári sa pripravujú na koniec sveta. Čoho sa boja najvplyvnejší ľudia sveta?
To, čo geológovia našli pod povrchom Zeme, by tam už nemalo byť. Ide o pozostatky planéty starej 4,5 miliardy rokovTo, čo geológovia našli pod povrchom Zeme, by tam už nemalo byť. Ide o pozostatky planéty starej 4,5 miliardy rokov
AKTUÁLNE: Falošný bankár je späť, upozorňuje veľká banka! Mení taktiku a je prefíkanejší, ľudia prichádzajú o tisíce eurAKTUÁLNE: Falošný bankár je späť, upozorňuje veľká banka! Mení taktiku a je prefíkanejší, ľudia prichádzajú o tisíce eur
Na Titane sa medzi sebou mieša aj nemožné: Práve toto sú tie podmienky, ktoré mohli nakopnúť život aj na ZemiNa Titane sa medzi sebou mieša aj nemožné: Práve toto sú tie podmienky, ktoré mohli nakopnúť život aj na Zemi
Aplikácie si možno doteraz inštaloval a odinštaloval nesprávne. Tento spôsob je lepší pre tvoje pohodlie aj súkromieAplikácie si možno doteraz inštaloval a odinštaloval nesprávne. Tento spôsob je lepší pre tvoje pohodlie aj súkromie
Vojna o vesmír sa práve začala: Ursa Major ukázala motor Draper, ktorý je esom práve v tejto doméneVojna o vesmír sa práve začala: Ursa Major ukázala motor Draper, ktorý je esom práve v tejto doméne
Prečo sme dnes tu a Neandertálci nie? Paradoxne nám pomohla látka, ktorú už dekády považujeme za toxínPrečo sme dnes tu a Neandertálci nie? Paradoxne nám pomohla látka, ktorú už dekády považujeme za toxín
Dron Artemis prešiel bojovým testom na Ukrajine a teraz sa bude vyrábať vo veľkom, Rusko má ďalší problémDron Artemis prešiel bojovým testom na Ukrajine a teraz sa bude vyrábať vo veľkom, Rusko má ďalší problém
„Každý Windows 11 počítač bude Copilot PC,“ hovorí Microsoft: Tvoj počítač sa zásadne zmení, dostane tieto AI funkcie„Každý Windows 11 počítač bude Copilot PC,“ hovorí Microsoft: Tvoj počítač sa zásadne zmení, dostane tieto AI funkcie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP