Tragická nehoda: V prevrátenom autobuse našli viacerých mŕtvych

  • DNES - 10:27
  • Brazília
Nehoda na severovýchode Brazílie si vyžiadala najmenej 17 obetí.

Najmenej 17 ľudí zahynulo pri dopravnej nehode na severovýchode Brazílie po tom, ako vodič autobusu idúci v protismere stratil kontrolu nad vozidlom, informovala v sobotu tamojšia polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Nešťastie sa odohralo v piatok večer v štáte Pernambuco. V autobuse sa v tom čase nachádzalo 30 pasažierov, pričom niektorí z nich boli podľa polície pri náraze vymrštení z autobusu.

Vodič autobusu narazil do skál na okraji cesty a potom pokračoval v jazde správnym smerom, no následne vrazil do násypu a autobus sa prevrátil, uvádza sa v stanovisku brazílskych orgánov.

Počet zranených osôb nebol bezprostredne zverejnený. Vodič utrpel len ľahké zranenia a jeho test na alkohol bol negatívny, uviedla polícia. Po incidente ho previezli na policajnú stanicu.

Zdroj: Info.sk, TASR
