Tragická nehoda: V prevrátenom autobuse našli viacerých mŕtvych
- DNES - 10:27
- Brazília
Nehoda na severovýchode Brazílie si vyžiadala najmenej 17 obetí.
Najmenej 17 ľudí zahynulo pri dopravnej nehode na severovýchode Brazílie po tom, ako vodič autobusu idúci v protismere stratil kontrolu nad vozidlom, informovala v sobotu tamojšia polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Nešťastie sa odohralo v piatok večer v štáte Pernambuco. V autobuse sa v tom čase nachádzalo 30 pasažierov, pričom niektorí z nich boli podľa polície pri náraze vymrštení z autobusu.
Vodič autobusu narazil do skál na okraji cesty a potom pokračoval v jazde správnym smerom, no následne vrazil do násypu a autobus sa prevrátil, uvádza sa v stanovisku brazílskych orgánov.
Počet zranených osôb nebol bezprostredne zverejnený. Vodič utrpel len ľahké zranenia a jeho test na alkohol bol negatívny, uviedla polícia. Po incidente ho previezli na policajnú stanicu.
Uma tragédia na BR-423, no Agreste de Pernambuco, deixou pelo menos 15 mortos e 17 feridos nesta sexta-feira (17), segundo informações da Polícia Rodoviária Federal. Um ônibus de turismo que transportava mais de 30 passageiros perdeu o controle, invadiu a contramão e tombou na… pic.twitter.com/YmjxSZHGDc— Jovem Pan News (@JovemPanNews) October 18, 2025
