Vo Vychylovke predstavia kysuckú zabíjačku a prípravu jedál
Autentické zážitky, vône a chute tradičnej zabíjačky ponúkne v nedeľu Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke na podujatí Keď sa zima opýta. Informovala o tom Miroslava Jančulová z Kysuckého múzea.
Podujatie bude venované tradičným zabíjačkovým špecialitám, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou slovenskej jesene a zimy. Návštevníci sa môžu tešiť na pravé domáce hody, aké sa konali na Kysuciach pred desaťročiami.
„Návštevníci ochutnajú horúcu zabíjačkovú kapustnicu, tlačenku a huspeninu podávanú s varenými, horúcimi zemiakmi, pečené jelitá s kyslou kapustou a čerstvým chlebom alebo oškvarky či poctivú pečienku,“ doplnila Jančulová.
Podujatie ponúkne aj pohľad do kuchyne našich predkov. Návštevníci uvidia, ako prebieha spracovanie mäsa - solenie a prípravu mäsa na dlhodobé uskladnenie. Popoludní si návštevníci môžu pozrieť, ako sa tradičným spôsobom vyrábajú poctivé domáce klobásy.
„Okrem bohatého kulinárskeho programu ponúkne Múzeum kysuckej dediny aj zaujímavé výstavy a obľúbenú jazdu vlakom na Historickej lesnej úvraťovej železnici,“ uzavrela Jančulová.
