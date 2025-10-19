Lesňák: Masáž vplýva na fyzické zdravie a pomáha odbúravať stres
Masáž nemá len pozitívny zdravotný účinok na fyzické zdravie a schopnosť hýbať sa a športovať, ale pôsobí aj na odbúravanie stresu. V relácii TASR TV Zdravie to konštatoval športový masér Dávid Lesňák.
Masáž je podľa neho možné zvoliť tak, aby reagovala na konkrétne potreby človeka. „Na tele máme miesta, ktoré keď sa masírujú, vieme odbúravať stres,“ povedal.
Ak potrebujeme podporiť pohybový aparát, masáž môže pomôcť napríklad pri problémoch so svalmi alebo zranenými šľachami. „Ide hlavne o odbúravanie svalových spaziem a zatvrdlín, ktoré sa nachádzajú v rôznych častiach tela,“ doplnil Lesňák. Optimálne je podľa neho kombinovať masáže s cvičením. „Ide to ruka v ruke. Masáž v kombinácii s pohybom zabezpečuje, že človek sa nielen cíti zdravšie, ale aj je zdravší,“ konštatoval Lesňák.
Bežní ľudia preferujú podľa odborníka najčastejšie masáž chrbta a šije. „Je to hlavne kvôli práci, v ktorej veľa sedíme,“ zhodnotil. „Pohybový aparát ľudí je stvorený k pohybu, nie k tomu, aby sme permanentne sedeli,“ pripomenul. Ako vysvetlil, pri masáži sa rozvinie krvný obeh v tele, rozprúdi sa lymfa, uvoľňuje sa svalstvo, nervový systém a nervové zakončenia.
Na rozdiel od bežných ľudí, ktorí využívajú hlavne klasickú masáž, tí, čo sa venujú športu, zvyknú absolvovať aj športovú alebo regeneračnú masáž. „Športová masáž má nabudiť svalstvo na lepší športový výkon a zamedziť tomu, aby vzniklo nejaké zranenie. Regeneračná masáž naopak má pomôcť upokojiť svalstvo, prípadne riešiť zdravotné komplikácie, ktoré pri športe vznikli,“ vysvetlil.
Podľa Lesňáka sú masáže vhodné pre každého. Upozornil však, že absolvovanie niektorých masáží by mohlo byť problematické pre ľudí, ktorí majú kožné problémy. „Na druhej strane, masáž môžu absolvovať aj tehotné ženy, avšak nie do tretieho mesiaca,“ uzavrel.
