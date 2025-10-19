  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 19.10.2025Meniny má Kristián
Bratislava

Lesňák: Masáž vplýva na fyzické zdravie a pomáha odbúravať stres

  • DNES - 8:35
  • Bratislava
Lesňák: Masáž vplýva na fyzické zdravie a pomáha odbúravať stres

Masáž nemá len pozitívny zdravotný účinok na fyzické zdravie a schopnosť hýbať sa a športovať, ale pôsobí aj na odbúravanie stresu. V relácii TASR TV Zdravie to konštatoval športový masér Dávid Lesňák.

Masáž je podľa neho možné zvoliť tak, aby reagovala na konkrétne potreby človeka. „Na tele máme miesta, ktoré keď sa masírujú, vieme odbúravať stres,“ povedal.

Ak potrebujeme podporiť pohybový aparát, masáž môže pomôcť napríklad pri problémoch so svalmi alebo zranenými šľachami. „Ide hlavne o odbúravanie svalových spaziem a zatvrdlín, ktoré sa nachádzajú v rôznych častiach tela,“ doplnil Lesňák. Optimálne je podľa neho kombinovať masáže s cvičením. „Ide to ruka v ruke. Masáž v kombinácii s pohybom zabezpečuje, že človek sa nielen cíti zdravšie, ale aj je zdravší,“ konštatoval Lesňák.

Bežní ľudia preferujú podľa odborníka najčastejšie masáž chrbta a šije. „Je to hlavne kvôli práci, v ktorej veľa sedíme,“ zhodnotil. „Pohybový aparát ľudí je stvorený k pohybu, nie k tomu, aby sme permanentne sedeli,“ pripomenul. Ako vysvetlil, pri masáži sa rozvinie krvný obeh v tele, rozprúdi sa lymfa, uvoľňuje sa svalstvo, nervový systém a nervové zakončenia.

Na rozdiel od bežných ľudí, ktorí využívajú hlavne klasickú masáž, tí, čo sa venujú športu, zvyknú absolvovať aj športovú alebo regeneračnú masáž. „Športová masáž má nabudiť svalstvo na lepší športový výkon a zamedziť tomu, aby vzniklo nejaké zranenie. Regeneračná masáž naopak má pomôcť upokojiť svalstvo, prípadne riešiť zdravotné komplikácie, ktoré pri športe vznikli,“ vysvetlil.

Podľa Lesňáka sú masáže vhodné pre každého. Upozornil však, že absolvovanie niektorých masáží by mohlo byť problematické pre ľudí, ktorí majú kožné problémy. „Na druhej strane, masáž môžu absolvovať aj tehotné ženy, avšak nie do tretieho mesiaca,“ uzavrel.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Chatár si po páde zo schodov na Martinských holiach poranil hlavu a chrbticu

Chatár si po páde zo schodov na Martinských holiach poranil hlavu a chrbticu

VČERA - 18:35Domáce

Horskí záchranári z Veľkej Fatry zasahovali v sobotu dopoludnia na chate na Martinských holiach.

Zomrela významná novinárka a redaktorka STVR

Zomrela významná novinárka a redaktorka STVR

VČERA - 17:55Domáce

Zomrela priekopníčka rusínskeho rozhlasového vysielania a kultúry.

Tragická nehoda na diaľnici D2: Auto narazilo do mostného piliera

Tragická nehoda na diaľnici D2: Auto narazilo do mostného piliera

VČERA - 16:40Domáce

Vodič osobného auta bol na mieste mŕtvy.

Michelko nevidí šancu na ústavnú väčšinu pri posune komunálnych volieb

Michelko nevidí šancu na ústavnú väčšinu pri posune komunálnych volieb

VČERA - 15:13Domáce

Koaličný poslanec Roman Michelko nevidí šancu na poskladanie ústavnej väčšiny v prípade predĺženia volebného obdobia primátorov a starostov na päť rokov.

Vosveteit.sk
Dron Artemis prešiel bojovým testom na Ukrajine a teraz sa bude vyrábať vo veľkom, Rusko má ďalší problémDron Artemis prešiel bojovým testom na Ukrajine a teraz sa bude vyrábať vo veľkom, Rusko má ďalší problém
„Každý Windows 11 počítač bude Copilot PC,“ hovorí Microsoft: Tvoj počítač sa zásadne zmení, dostane tieto AI funkcie„Každý Windows 11 počítač bude Copilot PC,“ hovorí Microsoft: Tvoj počítač sa zásadne zmení, dostane tieto AI funkcie
Ozempic má ďalší nečakaný účinok na ľudské telo v súvislosti s alkoholom. Vedci tomu spočiatku neverili!Ozempic má ďalší nečakaný účinok na ľudské telo v súvislosti s alkoholom. Vedci tomu spočiatku neverili!
Legendárny Black Hawk opäť ovládne oblohu, tentokrát v novej podobe. Pilota už budeš hľadať márneLegendárny Black Hawk opäť ovládne oblohu, tentokrát v novej podobe. Pilota už budeš hľadať márne
Tento vitamín dokáže obnoviť mozgové bunky. Vedci hovoria o najväčšom objave posledných rokovTento vitamín dokáže obnoviť mozgové bunky. Vedci hovoria o najväčšom objave posledných rokov
To, čo si sa učil v škole o fyzike, už nemusí platiť. Vedci objavili nový zdroj energie, ktorý mení druhý zákon termodynamiky v kvantovom sveteTo, čo si sa učil v škole o fyzike, už nemusí platiť. Vedci objavili nový zdroj energie, ktorý mení druhý zákon termodynamiky v kvantovom svete
POZOR! Windows počítače dostali práve dôležitú aktualizáciu, ktorá opravuje závažné chyby. Hackeri ich už nezneužívajú!POZOR! Windows počítače dostali práve dôležitú aktualizáciu, ktorá opravuje závažné chyby. Hackeri ich už nezneužívajú!
Česi predstavili novú generáciu dron-interceptorov: ARCZ RAM-1 ukáže nepriateľom pekloČesi predstavili novú generáciu dron-interceptorov: ARCZ RAM-1 ukáže nepriateľom peklo
Toto drevo je pevnejšie než oceľ. Vedci tvrdia, že z neho budeme stavať mrakodrapyToto drevo je pevnejšie než oceľ. Vedci tvrdia, že z neho budeme stavať mrakodrapy
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP