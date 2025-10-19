  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 19.10.2025Meniny má Kristián
Bratislava

Americké ministerstvo zahraničných vecí má správy o plánovanom útoku Hamasu na civilistov v Gaze

  • DNES - 7:38
  • Washington
Americké ministerstvo zahraničných vecí má správy o plánovanom útoku Hamasu na civilistov v Gaze

Americké ministerstvo zahraničných vecí v sobotu oznámilo, že má „dôveryhodné správy“ o tom, že palestínske militantné hnutie Hamas plánuje bezprostredný útok na civilistov v Pásme Gazy, čo Spojené štáty označili za porušenie prímeria. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.

Tento plánovaný útok na palestínskych civilistov by predstavoval priame a závažné porušenie dohody o prímerí a podkopal by významný pokrok dosiahnutý prostredníctvom sprostredkovateľského úsilia,“ uviedol rezort diplomacie vo vyhlásení. „Ak Hamas vykoná tento útok, prijmú sa opatrenia na ochranu obyvateľov Gazy a zachovania integrity prímeria,“ dodalo americké ministerstvo.

Ministerstvo neuviedlo žiadne podrobnosti tohto možného útoku, ani aké kroky by boli v prípade jeho uskutočnenia prijaté. AP pripomína, že americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti upozornil, že ak palestínske hnutie bude pokračovať v zabíjaní ľudí v Gaze, čo ako poznamenal nebolo súčasťou dohody, „nebudeme mať inú možnosť, než tam vstúpiť a zabiť ich“. AFP konštatuje, že Trump neobjasnil, kto konkrétne by proti Hamasu zakročil. Povedal však, že nepošle americké jednotky do Gazy.

V Pásme Gazy je od minulého piatka v platnosti prímerie, ktoré pozastavilo boje medzi Izraelom a Hamasom. Táto vojna začala po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023 a vyžiadala si vyše 67.000 mŕtvych v Gaze. Izraelské útoky zanechali palestínske územie zdevastované a tamojší obyvatelia trpia podvýživou a hladomorom.

V súčasnosti ide o prvú fázu prímeria, ktorá zahŕňa siahnutie izraelských síl v Gaze na stanovené „žlté“ línie a výmenu rukojemníkov a väznených Palestínčanov.

USA tvrdia, že informovali garantov dohody o prímerí, ktorými sú okrem Spojených štátov aj Egypt, Katar a Turecko, o porušení prímeria zo strany Hamasu. Hnutie po začiatku prímeria postupne nasadilo svojich ozbrojených príslušníkov späť do ulíc Pásma Gazy. Okrem toho ozbrojenci tejto skupiny popravili niekoľko civilistov, ktorých označili za kolaborantov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Uzavretie priechodu Rafah podľa Hamas oneskorí odovzdanie ostatkov rukojemníkov

Uzavretie priechodu Rafah podľa Hamas oneskorí odovzdanie ostatkov rukojemníkov

DNES - 6:43Zahraničné

Uzavretie hraničného priechodu Rafah medzi Egyptom a Pásmom Gazy spôsobí značné oneskorenie pri odovzdávaní tiel rukojemníkov, uviedlo v sobotu palestínske militantné hnutie Hamas.

Rusko pokračuje v útokoch na Ukrajinu aj po Trumpovej výzve na zastavenie bojov

Rusko pokračuje v útokoch na Ukrajinu aj po Trumpovej výzve na zastavenie bojov

DNES - 6:12Zahraničné

Ruské sily podnikli v sobotu večer útoky na ukrajinské mestá, uviedla ukrajinská protivzdušná obrana.

Priechod Rafah bude podľa palestínskej ambasády v Egypte otvorený v pondelok

Priechod Rafah bude podľa palestínskej ambasády v Egypte otvorený v pondelok

VČERA - 18:57Zahraničné

Hraničný priechod Rafah medzi Pásmom Gazy a Egyptom bude opäť otvorený v pondelok, uviedlo v sobotu vo svojom vyhlásení palestínske veľvyslanectvo v Egypte.

Zomrela jedna z posledných pamätníčok holokaustu Dita Krausová

Zomrela jedna z posledných pamätníčok holokaustu Dita Krausová

VČERA - 17:05Zahraničné

Vo veku 96 rokov zomrela v sobotu v Jeruzaleme Dita Krausová, jedna z posledných pamätníčok holokaustu českého pôvodu.

Vosveteit.sk
Dron Artemis prešiel bojovým testom na Ukrajine a teraz sa bude vyrábať vo veľkom, Rusko má ďalší problémDron Artemis prešiel bojovým testom na Ukrajine a teraz sa bude vyrábať vo veľkom, Rusko má ďalší problém
„Každý Windows 11 počítač bude Copilot PC,“ hovorí Microsoft: Tvoj počítač sa zásadne zmení, dostane tieto AI funkcie„Každý Windows 11 počítač bude Copilot PC,“ hovorí Microsoft: Tvoj počítač sa zásadne zmení, dostane tieto AI funkcie
Ozempic má ďalší nečakaný účinok na ľudské telo v súvislosti s alkoholom. Vedci tomu spočiatku neverili!Ozempic má ďalší nečakaný účinok na ľudské telo v súvislosti s alkoholom. Vedci tomu spočiatku neverili!
Legendárny Black Hawk opäť ovládne oblohu, tentokrát v novej podobe. Pilota už budeš hľadať márneLegendárny Black Hawk opäť ovládne oblohu, tentokrát v novej podobe. Pilota už budeš hľadať márne
Tento vitamín dokáže obnoviť mozgové bunky. Vedci hovoria o najväčšom objave posledných rokovTento vitamín dokáže obnoviť mozgové bunky. Vedci hovoria o najväčšom objave posledných rokov
To, čo si sa učil v škole o fyzike, už nemusí platiť. Vedci objavili nový zdroj energie, ktorý mení druhý zákon termodynamiky v kvantovom sveteTo, čo si sa učil v škole o fyzike, už nemusí platiť. Vedci objavili nový zdroj energie, ktorý mení druhý zákon termodynamiky v kvantovom svete
POZOR! Windows počítače dostali práve dôležitú aktualizáciu, ktorá opravuje závažné chyby. Hackeri ich už nezneužívajú!POZOR! Windows počítače dostali práve dôležitú aktualizáciu, ktorá opravuje závažné chyby. Hackeri ich už nezneužívajú!
Česi predstavili novú generáciu dron-interceptorov: ARCZ RAM-1 ukáže nepriateľom pekloČesi predstavili novú generáciu dron-interceptorov: ARCZ RAM-1 ukáže nepriateľom peklo
Toto drevo je pevnejšie než oceľ. Vedci tvrdia, že z neho budeme stavať mrakodrapyToto drevo je pevnejšie než oceľ. Vedci tvrdia, že z neho budeme stavať mrakodrapy
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP