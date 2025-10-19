  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 19.10.2025Meniny má Kristián
Bratislava

Uzavretie priechodu Rafah podľa Hamas oneskorí odovzdanie ostatkov rukojemníkov

  • DNES - 6:43
  • Gaza
Uzavretie priechodu Rafah podľa Hamas oneskorí odovzdanie ostatkov rukojemníkov

Uzavretie hraničného priechodu Rafah medzi Egyptom a Pásmom Gazy spôsobí značné oneskorenie pri odovzdávaní tiel rukojemníkov, uviedlo v sobotu palestínske militantné hnutie Hamas.

Skupina mala v rámci prímeria s Izraelom odovzdať zvyšných živých i mŕtvych rukojemníkov, no podľa vlastných slov má problém nájsť ostatky rukojemníkov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Palestínska skupina vo svojom vyhlásení tvrdí, že pokračujúca uzávierka Rafahu „blokuje vstup špecializovaného vybavenia potrebného na pátranie po nezvestných osobách pod troskami a zabraňuje príchodu forenzných tímov potrebných na identifikáciu tiel“. Práve to podľa Hamasu vedie k „výrazným oneskoreniam pri získavaní a prevážaní rukojemníkov“.

Na základe dohody o prímerí v Pásme Gazy, ktorá vstúpila do platnosti minulý piatok, mal Hamas prepustiť zvyšných živých 20 rukojemníkov a odovzdať telá 28 mŕtvych rukojemníkov. Urobiť tak mal do 72-hodín od pozastavenia bojov, pričom táto lehota uplynula v pondelok napoludnie.

Militantné hnutie však telá nevrátilo naraz, ale odovzdáva ich postupne. Hamas odovzdal aj pozostatky občana Nepálu a jedno telo podľa izraelskej armády nepatrilo žiadnemu rukojemníkovi. Hnutie opakovane upozornilo, že má problém nájsť telá rukojemníkov. S hľadaním ostatkov izraelských rukojemníkov pritom pomáhajú aj experti z Turecka.

Hamas vrátil ďalšie dve telá rukojemníkov aj v sobotu neskoro večer. Úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua medzičasom potvrdil, že predstavitelia Medzinárodného výboru Červeného kríža odovzdali tieto ostatky izraelskej armáde. Tieto telá následne prevezú na identifikáciu do zdravotníckeho zariadenia v Izraeli.

Izraelskí predstavitelia v utorok oznámili, že priechod Rafah zostane v stredu zatvorený a prísun humanitárnej pomoci do vojnou zničenej palestínskej enklávy bude obmedzený. Dôvodom je, že palestínske militantné hnutie Hamas v rámci dohody o prímerí neodovzdalo všetky telá rukojemníkov.

Priechod Rafah je dôležitý, pretože je to jediný priechod z Pásma Gazy na územie, ktoré nie je priamo kontrolované Izraelom. Palestínska ambasáda v Egypre v sobotu oznámila, že tento priechod bude opäť otvorený v pondelok. Netanjahuova kancelária však tieto tvrdenia nepotvrdila a oznámila, že priechod zostane uzavretý až do odvolania.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Rusko pokračuje v útokoch na Ukrajinu aj po Trumpovej výzve na zastavenie bojov

Rusko pokračuje v útokoch na Ukrajinu aj po Trumpovej výzve na zastavenie bojov

DNES - 6:12Zahraničné

Ruské sily podnikli v sobotu večer útoky na ukrajinské mestá, uviedla ukrajinská protivzdušná obrana.

Priechod Rafah bude podľa palestínskej ambasády v Egypte otvorený v pondelok

Priechod Rafah bude podľa palestínskej ambasády v Egypte otvorený v pondelok

VČERA - 18:57Zahraničné

Hraničný priechod Rafah medzi Pásmom Gazy a Egyptom bude opäť otvorený v pondelok, uviedlo v sobotu vo svojom vyhlásení palestínske veľvyslanectvo v Egypte.

Zomrela jedna z posledných pamätníčok holokaustu Dita Krausová

Zomrela jedna z posledných pamätníčok holokaustu Dita Krausová

VČERA - 17:05Zahraničné

Vo veku 96 rokov zomrela v sobotu v Jeruzaleme Dita Krausová, jedna z posledných pamätníčok holokaustu českého pôvodu.

Horí nákladný terminál letiska v Dháke, všetky lety pozastavili

Horí nákladný terminál letiska v Dháke, všetky lety pozastavili

VČERA - 15:47Zahraničné

V nákladnom termináli medzinárodného letiska Hazrata Šáhdžalála v bangladéšskej Dháke vypukol v sobotu požiar, informovali miestne noviny The Daily Star.

Vosveteit.sk
Dron Artemis prešiel bojovým testom na Ukrajine a teraz sa bude vyrábať vo veľkom, Rusko má ďalší problémDron Artemis prešiel bojovým testom na Ukrajine a teraz sa bude vyrábať vo veľkom, Rusko má ďalší problém
„Každý Windows 11 počítač bude Copilot PC,“ hovorí Microsoft: Tvoj počítač sa zásadne zmení, dostane tieto AI funkcie„Každý Windows 11 počítač bude Copilot PC,“ hovorí Microsoft: Tvoj počítač sa zásadne zmení, dostane tieto AI funkcie
Ozempic má ďalší nečakaný účinok na ľudské telo v súvislosti s alkoholom. Vedci tomu spočiatku neverili!Ozempic má ďalší nečakaný účinok na ľudské telo v súvislosti s alkoholom. Vedci tomu spočiatku neverili!
Legendárny Black Hawk opäť ovládne oblohu, tentokrát v novej podobe. Pilota už budeš hľadať márneLegendárny Black Hawk opäť ovládne oblohu, tentokrát v novej podobe. Pilota už budeš hľadať márne
Tento vitamín dokáže obnoviť mozgové bunky. Vedci hovoria o najväčšom objave posledných rokovTento vitamín dokáže obnoviť mozgové bunky. Vedci hovoria o najväčšom objave posledných rokov
To, čo si sa učil v škole o fyzike, už nemusí platiť. Vedci objavili nový zdroj energie, ktorý mení druhý zákon termodynamiky v kvantovom sveteTo, čo si sa učil v škole o fyzike, už nemusí platiť. Vedci objavili nový zdroj energie, ktorý mení druhý zákon termodynamiky v kvantovom svete
POZOR! Windows počítače dostali práve dôležitú aktualizáciu, ktorá opravuje závažné chyby. Hackeri ich už nezneužívajú!POZOR! Windows počítače dostali práve dôležitú aktualizáciu, ktorá opravuje závažné chyby. Hackeri ich už nezneužívajú!
Česi predstavili novú generáciu dron-interceptorov: ARCZ RAM-1 ukáže nepriateľom pekloČesi predstavili novú generáciu dron-interceptorov: ARCZ RAM-1 ukáže nepriateľom peklo
Toto drevo je pevnejšie než oceľ. Vedci tvrdia, že z neho budeme stavať mrakodrapyToto drevo je pevnejšie než oceľ. Vedci tvrdia, že z neho budeme stavať mrakodrapy
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP