Uzavretie priechodu Rafah podľa Hamas oneskorí odovzdanie ostatkov rukojemníkov
- DNES - 6:43
- Gaza
Uzavretie hraničného priechodu Rafah medzi Egyptom a Pásmom Gazy spôsobí značné oneskorenie pri odovzdávaní tiel rukojemníkov, uviedlo v sobotu palestínske militantné hnutie Hamas.
Skupina mala v rámci prímeria s Izraelom odovzdať zvyšných živých i mŕtvych rukojemníkov, no podľa vlastných slov má problém nájsť ostatky rukojemníkov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Palestínska skupina vo svojom vyhlásení tvrdí, že pokračujúca uzávierka Rafahu „blokuje vstup špecializovaného vybavenia potrebného na pátranie po nezvestných osobách pod troskami a zabraňuje príchodu forenzných tímov potrebných na identifikáciu tiel“. Práve to podľa Hamasu vedie k „výrazným oneskoreniam pri získavaní a prevážaní rukojemníkov“.
Na základe dohody o prímerí v Pásme Gazy, ktorá vstúpila do platnosti minulý piatok, mal Hamas prepustiť zvyšných živých 20 rukojemníkov a odovzdať telá 28 mŕtvych rukojemníkov. Urobiť tak mal do 72-hodín od pozastavenia bojov, pričom táto lehota uplynula v pondelok napoludnie.
Militantné hnutie však telá nevrátilo naraz, ale odovzdáva ich postupne. Hamas odovzdal aj pozostatky občana Nepálu a jedno telo podľa izraelskej armády nepatrilo žiadnemu rukojemníkovi. Hnutie opakovane upozornilo, že má problém nájsť telá rukojemníkov. S hľadaním ostatkov izraelských rukojemníkov pritom pomáhajú aj experti z Turecka.
Hamas vrátil ďalšie dve telá rukojemníkov aj v sobotu neskoro večer. Úrad izraelského premiéra Benjamina Netanjahua medzičasom potvrdil, že predstavitelia Medzinárodného výboru Červeného kríža odovzdali tieto ostatky izraelskej armáde. Tieto telá následne prevezú na identifikáciu do zdravotníckeho zariadenia v Izraeli.
Izraelskí predstavitelia v utorok oznámili, že priechod Rafah zostane v stredu zatvorený a prísun humanitárnej pomoci do vojnou zničenej palestínskej enklávy bude obmedzený. Dôvodom je, že palestínske militantné hnutie Hamas v rámci dohody o prímerí neodovzdalo všetky telá rukojemníkov.
Priechod Rafah je dôležitý, pretože je to jediný priechod z Pásma Gazy na územie, ktoré nie je priamo kontrolované Izraelom. Palestínska ambasáda v Egypre v sobotu oznámila, že tento priechod bude opäť otvorený v pondelok. Netanjahuova kancelária však tieto tvrdenia nepotvrdila a oznámila, že priechod zostane uzavretý až do odvolania.
Rusko pokračuje v útokoch na Ukrajinu aj po Trumpovej výzve na zastavenie bojov
Ruské sily podnikli v sobotu večer útoky na ukrajinské mestá, uviedla ukrajinská protivzdušná obrana.
Priechod Rafah bude podľa palestínskej ambasády v Egypte otvorený v pondelok
Hraničný priechod Rafah medzi Pásmom Gazy a Egyptom bude opäť otvorený v pondelok, uviedlo v sobotu vo svojom vyhlásení palestínske veľvyslanectvo v Egypte.
Zomrela jedna z posledných pamätníčok holokaustu Dita Krausová
Vo veku 96 rokov zomrela v sobotu v Jeruzaleme Dita Krausová, jedna z posledných pamätníčok holokaustu českého pôvodu.
Horí nákladný terminál letiska v Dháke, všetky lety pozastavili
V nákladnom termináli medzinárodného letiska Hazrata Šáhdžalála v bangladéšskej Dháke vypukol v sobotu požiar, informovali miestne noviny The Daily Star.