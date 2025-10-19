  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 19.10.2025Meniny má Kristián
Bratislava

Rusko pokračuje v útokoch na Ukrajinu aj po Trumpovej výzve na zastavenie bojov

  • DNES - 6:12
  • Kyjev
Rusko pokračuje v útokoch na Ukrajinu aj po Trumpovej výzve na zastavenie bojov

Ruské sily podnikli v sobotu večer útoky na ukrajinské mestá, uviedla ukrajinská protivzdušná obrana. Dôsledky útokov neboli bezprostredne známe, informuje o tom agentúra DPA, píše TASR.

Ukrajinské sily na platforme Telegram uviedli, že ruské stíhačky zhodili na ukrajinskom území niekoľko riadených bômb, pričom zasiahli mesta Charkov, Sumy a Záporožie. Okrem toho zaznamenali ruské drony v Černihivskej a Dnepropetrovskej oblasti.

DPA informuje, že Rusko letecky útočí na susednú Ukrajinu každú noc, pričom sa zameriava na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Útoky podniká aj Ukrajina, avšak podľa DPA škody spôsobené ukrajinskými útokmi v Rusku sú neprimerané v porovnaní s devastačnými následkami ruských útokov na Ukrajine.

K spomínaným útokom došlo len deň po tom, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v Bielom dome navštívil prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý sa od januárového návratu do úradu usiluje ukončiť už viac ako tri a pol roka trvajúcu vojnu na Ukrajine. Trump ďeň pred stretnutím so Zelenským telefonicky hovoril s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom, s ktorým sa má v nasledujúcom období stretnúť v Budapešti.

Šéf Bieleho domu po piatkovom stretnutí so Zelenským na svojej platforme Truth Social uviedol, že je čas zastaviť zabíjanie a uzavrieť dohodu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Uzavretie priechodu Rafah podľa Hamas oneskorí odovzdanie ostatkov rukojemníkov

Uzavretie priechodu Rafah podľa Hamas oneskorí odovzdanie ostatkov rukojemníkov

DNES - 6:43Zahraničné

Uzavretie hraničného priechodu Rafah medzi Egyptom a Pásmom Gazy spôsobí značné oneskorenie pri odovzdávaní tiel rukojemníkov, uviedlo v sobotu palestínske militantné hnutie Hamas.

Priechod Rafah bude podľa palestínskej ambasády v Egypte otvorený v pondelok

Priechod Rafah bude podľa palestínskej ambasády v Egypte otvorený v pondelok

VČERA - 18:57Zahraničné

Hraničný priechod Rafah medzi Pásmom Gazy a Egyptom bude opäť otvorený v pondelok, uviedlo v sobotu vo svojom vyhlásení palestínske veľvyslanectvo v Egypte.

Zomrela jedna z posledných pamätníčok holokaustu Dita Krausová

Zomrela jedna z posledných pamätníčok holokaustu Dita Krausová

VČERA - 17:05Zahraničné

Vo veku 96 rokov zomrela v sobotu v Jeruzaleme Dita Krausová, jedna z posledných pamätníčok holokaustu českého pôvodu.

Horí nákladný terminál letiska v Dháke, všetky lety pozastavili

Horí nákladný terminál letiska v Dháke, všetky lety pozastavili

VČERA - 15:47Zahraničné

V nákladnom termináli medzinárodného letiska Hazrata Šáhdžalála v bangladéšskej Dháke vypukol v sobotu požiar, informovali miestne noviny The Daily Star.

Vosveteit.sk
Dron Artemis prešiel bojovým testom na Ukrajine a teraz sa bude vyrábať vo veľkom, Rusko má ďalší problémDron Artemis prešiel bojovým testom na Ukrajine a teraz sa bude vyrábať vo veľkom, Rusko má ďalší problém
„Každý Windows 11 počítač bude Copilot PC,“ hovorí Microsoft: Tvoj počítač sa zásadne zmení, dostane tieto AI funkcie„Každý Windows 11 počítač bude Copilot PC,“ hovorí Microsoft: Tvoj počítač sa zásadne zmení, dostane tieto AI funkcie
Ozempic má ďalší nečakaný účinok na ľudské telo v súvislosti s alkoholom. Vedci tomu spočiatku neverili!Ozempic má ďalší nečakaný účinok na ľudské telo v súvislosti s alkoholom. Vedci tomu spočiatku neverili!
Legendárny Black Hawk opäť ovládne oblohu, tentokrát v novej podobe. Pilota už budeš hľadať márneLegendárny Black Hawk opäť ovládne oblohu, tentokrát v novej podobe. Pilota už budeš hľadať márne
Tento vitamín dokáže obnoviť mozgové bunky. Vedci hovoria o najväčšom objave posledných rokovTento vitamín dokáže obnoviť mozgové bunky. Vedci hovoria o najväčšom objave posledných rokov
To, čo si sa učil v škole o fyzike, už nemusí platiť. Vedci objavili nový zdroj energie, ktorý mení druhý zákon termodynamiky v kvantovom sveteTo, čo si sa učil v škole o fyzike, už nemusí platiť. Vedci objavili nový zdroj energie, ktorý mení druhý zákon termodynamiky v kvantovom svete
POZOR! Windows počítače dostali práve dôležitú aktualizáciu, ktorá opravuje závažné chyby. Hackeri ich už nezneužívajú!POZOR! Windows počítače dostali práve dôležitú aktualizáciu, ktorá opravuje závažné chyby. Hackeri ich už nezneužívajú!
Česi predstavili novú generáciu dron-interceptorov: ARCZ RAM-1 ukáže nepriateľom pekloČesi predstavili novú generáciu dron-interceptorov: ARCZ RAM-1 ukáže nepriateľom peklo
Toto drevo je pevnejšie než oceľ. Vedci tvrdia, že z neho budeme stavať mrakodrapyToto drevo je pevnejšie než oceľ. Vedci tvrdia, že z neho budeme stavať mrakodrapy
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP