Rusko pokračuje v útokoch na Ukrajinu aj po Trumpovej výzve na zastavenie bojov
- DNES - 6:12
- Kyjev
Ruské sily podnikli v sobotu večer útoky na ukrajinské mestá, uviedla ukrajinská protivzdušná obrana. Dôsledky útokov neboli bezprostredne známe, informuje o tom agentúra DPA, píše TASR.
Ukrajinské sily na platforme Telegram uviedli, že ruské stíhačky zhodili na ukrajinskom území niekoľko riadených bômb, pričom zasiahli mesta Charkov, Sumy a Záporožie. Okrem toho zaznamenali ruské drony v Černihivskej a Dnepropetrovskej oblasti.
DPA informuje, že Rusko letecky útočí na susednú Ukrajinu každú noc, pričom sa zameriava na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Útoky podniká aj Ukrajina, avšak podľa DPA škody spôsobené ukrajinskými útokmi v Rusku sú neprimerané v porovnaní s devastačnými následkami ruských útokov na Ukrajine.
K spomínaným útokom došlo len deň po tom, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v Bielom dome navštívil prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý sa od januárového návratu do úradu usiluje ukončiť už viac ako tri a pol roka trvajúcu vojnu na Ukrajine. Trump ďeň pred stretnutím so Zelenským telefonicky hovoril s ruským náprotivkom Vladimirom Putinom, s ktorým sa má v nasledujúcom období stretnúť v Budapešti.
Šéf Bieleho domu po piatkovom stretnutí so Zelenským na svojej platforme Truth Social uviedol, že je čas zastaviť zabíjanie a uzavrieť dohodu.
Uzavretie priechodu Rafah podľa Hamas oneskorí odovzdanie ostatkov rukojemníkov
Uzavretie hraničného priechodu Rafah medzi Egyptom a Pásmom Gazy spôsobí značné oneskorenie pri odovzdávaní tiel rukojemníkov, uviedlo v sobotu palestínske militantné hnutie Hamas.
Priechod Rafah bude podľa palestínskej ambasády v Egypte otvorený v pondelok
Hraničný priechod Rafah medzi Pásmom Gazy a Egyptom bude opäť otvorený v pondelok, uviedlo v sobotu vo svojom vyhlásení palestínske veľvyslanectvo v Egypte.
Zomrela jedna z posledných pamätníčok holokaustu Dita Krausová
Vo veku 96 rokov zomrela v sobotu v Jeruzaleme Dita Krausová, jedna z posledných pamätníčok holokaustu českého pôvodu.
Horí nákladný terminál letiska v Dháke, všetky lety pozastavili
V nákladnom termináli medzinárodného letiska Hazrata Šáhdžalála v bangladéšskej Dháke vypukol v sobotu požiar, informovali miestne noviny The Daily Star.