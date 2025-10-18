Priechod Rafah bude podľa palestínskej ambasády v Egypte otvorený v pondelok
- DNES - 18:57
- Káhira
Hraničný priechod Rafah medzi Pásmom Gazy a Egyptom bude opäť otvorený v pondelok, uviedlo v sobotu vo svojom vyhlásení palestínske veľvyslanectvo v Egypte.
Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua však tieto tvrdenia nepotvrdila a oznámila, že priechod zostane uzavretý až do odvolania. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Priechod Rafah, ktorý bol od mája 2024 z veľkej časti uzavretý, umožní Palestínčanom žijúcim v Egypte vrátiť sa do Gazy, ozrejmilo palestínske veľvyslanectvo.
Podľa stanice al-Džazíra ambasáda v Káhire vo svojom príspevku na Facebooku vyzvala všetkých, ktorí majú záujem o využitie priechodu, aby sa predom registrovali. Dodala tiež, že „bude komunikovať s občanmi a informovať ich o čase a mieste zrazu v rámci prípravy na presun k hraničnému priechodu Rafah“.
„Otvorenie priechodu sa bude zvažovať na základe toho, ako Hamas splní svoju časť dohody o vrátení mŕtvych rukojemníkov a implementácii dohodnutého rámca,“ uviedla Netanjahuova kancelária v sobotnom vyhlásení.
Izraelský Úrad pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach (COGAT) vo štvrtok potvrdil prípravy na opätovné otvorenie hraničného priechodu, no dodal, že bude slúžiť výhradne na pohyb osôb a nie na dodávky humanitárnej pomoci.
Podľa dohody o prímerí medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas mala táto palestínska skupina v rámci prvej fázy odovzdať zvyšných 20 živých rukojemníkov a ostatky 28 rukojemníkov do 72 hodín od ukončenia bojov, pričom táto lehota uplynula v pondelok napoludnie. Živých rukojemníkov prepustila, 18 tiel zosnulých však ostáva naďalej v Pásme Gazy.
