Zomrela obľúbená speváčka Júlia Korpášová
Umelecký svet zasiahla smutná správa.
Vo veku 88 rokov zomrela bývalá dlhoročná sólistka spevohry Divadla Jonáša Záborského (DJZ) v Prešove, Júlia Korpášová. Na prešovskom javisku pôsobila viac ako štyri desaťročia. Divadlo Jonáša Záborského o úmrtí svojej bývalej kolegyne informovalo v piatok (17.10.) dopoludnia na sociálnej sieti.
Júlia Korpášová, ktorej meno je neodmysliteľne späté s históriou prešovského divadla, sa stala jeho súčasťou už v roku 1950, vtedy ešte ako členka tanečnej zložky vtedajšieho Slovenského divadla.
Jej talent ju však čoskoro posunul ďalej. Po dvoch sezónach v tanečnej zložke prestúpila do zboru a už o rok neskôr sa stala sólistkou spevohry. V tejto pozícii zotrvala až do roku 1995, pričom za takmer polstoročie stvárnila na javisku okolo 220 postáv.
Počas svojej bohatej kariéry vdýchla život mnohým nezabudnuteľným postavám v operetách a muzikáloch. Diváci si ju pamätajú ako Elizu Doolittlovú v My Fair Lady, Hanu Glavari vo Veselej vdove, Dolly Leviovú v muzikáli Hello, Dolly! či Cecíliu v Čardášovej princeznej. Medzi jej ďalšie významné úlohy patrili Ilonka v Hrnčiarskom bále, Líza v Grófke Marici a Ilona v Cigánskej láske.
Aj napriek ponukám z iných prestížnych divadiel, vrátane Novej scény v Bratislave či Hudobného divadla Karlín v Prahe, zostala Júlia Korpášová verná svojej domovskej scéne v Prešove. Spolupracovala s významnými režisérmi, ako bol Jozef Bednárik či český herec a režisér Oldřich Nový.
Za svoj celoživotný prínos získala v roku 1995 Cenu Slovenského literárneho fondu. Poslednou postavou, v ktorej ju diváci mohli vidieť na javisku Divadla Jonáša Záborského, bola Šendla v muzikáli Fidlikant na streche.
