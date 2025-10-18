Chatár si po páde zo schodov na Martinských holiach poranil hlavu a chrbticu
Horskí záchranári z Veľkej Fatry zasahovali v sobotu dopoludnia na chate na Martinských holiach.
Sedemdesiatročný chatár po páde zo schodov utrpel zranenia. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
„Na jednej z chát došlo k pádu 70-ročného chatára zo schodov z výšky približne tri metre. Muž pri páde utrpel úraz hlavy a chrbtice. Po páde bol v krátkom bezvedomí,“ informuje HZS.
Horskí záchranári poskytli mužovi neodkladnú zdravotnú starostlivosť, následne ho terénnym vozidlom previezli na parkovisko na Stráňach a odovzdali do starostlivosti zdravotným záchranárom, ktorí ho previezli do nemocnice v Martine.
