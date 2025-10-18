  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 18.10.2025Meniny má Lukáš
10°Bratislava

Chatár si po páde zo schodov na Martinských holiach poranil hlavu a chrbticu

  • DNES - 18:35
  • Martin
Chatár si po páde zo schodov na Martinských holiach poranil hlavu a chrbticu

Horskí záchranári z Veľkej Fatry zasahovali v sobotu dopoludnia na chate na Martinských holiach.

Sedemdesiatročný chatár po páde zo schodov utrpel zranenia. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.

Na jednej z chát došlo k pádu 70-ročného chatára zo schodov z výšky približne tri metre. Muž pri páde utrpel úraz hlavy a chrbtice. Po páde bol v krátkom bezvedomí,“ informuje HZS.

Horskí záchranári poskytli mužovi neodkladnú zdravotnú starostlivosť, následne ho terénnym vozidlom previezli na parkovisko na Stráňach a odovzdali do starostlivosti zdravotným záchranárom, ktorí ho previezli do nemocnice v Martine.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zomrela významná novinárka a redaktorka STVR

Zomrela významná novinárka a redaktorka STVR

DNES - 17:55Domáce

Zomrela priekopníčka rusínskeho rozhlasového vysielania a kultúry.

Tragická nehoda na diaľnici D2: Auto narazilo do mostného piliera

Tragická nehoda na diaľnici D2: Auto narazilo do mostného piliera

DNES - 16:40Domáce

Vodič osobného auta bol na mieste mŕtvy.

Michelko nevidí šancu na ústavnú väčšinu pri posune komunálnych volieb

Michelko nevidí šancu na ústavnú väčšinu pri posune komunálnych volieb

DNES - 15:13Domáce

Koaličný poslanec Roman Michelko nevidí šancu na poskladanie ústavnej väčšiny v prípade predĺženia volebného obdobia primátorov a starostov na päť rokov.

SHMÚ varuje: V týchto okresoch sa môže vyskytnúť víchrica

SHMÚ varuje: V týchto okresoch sa môže vyskytnúť víchrica

DNES - 14:03Domáce

Na horách sa v sobotu môže vyskytnúť silný vietor.

Vosveteit.sk
Dron Artemis prešiel bojovým testom na Ukrajine a teraz sa bude vyrábať vo veľkom, Rusko má ďalší problémDron Artemis prešiel bojovým testom na Ukrajine a teraz sa bude vyrábať vo veľkom, Rusko má ďalší problém
„Každý Windows 11 počítač bude Copilot PC,“ hovorí Microsoft: Tvoj počítač sa zásadne zmení, dostane tieto AI funkcie„Každý Windows 11 počítač bude Copilot PC,“ hovorí Microsoft: Tvoj počítač sa zásadne zmení, dostane tieto AI funkcie
Ozempic má ďalší nečakaný účinok na ľudské telo v súvislosti s alkoholom. Vedci tomu spočiatku neverili!Ozempic má ďalší nečakaný účinok na ľudské telo v súvislosti s alkoholom. Vedci tomu spočiatku neverili!
Legendárny Black Hawk opäť ovládne oblohu, tentokrát v novej podobe. Pilota už budeš hľadať márneLegendárny Black Hawk opäť ovládne oblohu, tentokrát v novej podobe. Pilota už budeš hľadať márne
Tento vitamín dokáže obnoviť mozgové bunky. Vedci hovoria o najväčšom objave posledných rokovTento vitamín dokáže obnoviť mozgové bunky. Vedci hovoria o najväčšom objave posledných rokov
To, čo si sa učil v škole o fyzike, už nemusí platiť. Vedci objavili nový zdroj energie, ktorý mení druhý zákon termodynamiky v kvantovom sveteTo, čo si sa učil v škole o fyzike, už nemusí platiť. Vedci objavili nový zdroj energie, ktorý mení druhý zákon termodynamiky v kvantovom svete
POZOR! Windows počítače dostali práve dôležitú aktualizáciu, ktorá opravuje závažné chyby. Hackeri ich už nezneužívajú!POZOR! Windows počítače dostali práve dôležitú aktualizáciu, ktorá opravuje závažné chyby. Hackeri ich už nezneužívajú!
Česi predstavili novú generáciu dron-interceptorov: ARCZ RAM-1 ukáže nepriateľom pekloČesi predstavili novú generáciu dron-interceptorov: ARCZ RAM-1 ukáže nepriateľom peklo
Toto drevo je pevnejšie než oceľ. Vedci tvrdia, že z neho budeme stavať mrakodrapyToto drevo je pevnejšie než oceľ. Vedci tvrdia, že z neho budeme stavať mrakodrapy
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP