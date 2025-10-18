  • Články
Piatok, 24.10.2025
Ako sa starať o knihy: Jednoduché kroky, ktoré ochránia vašu knižnicu na celé generácie

  • DNES - 17:28
  • Bratislava


Predĺžte život svojim knihám.

Knihy nie sú len zdrojom informácií a zábavy, ale často aj cenným majetkom, ktorý sa dedí z generácie na generáciu. Čas, vlhkosť, slnečné svetlo či nesprávna manipulácia ich však môžu nenávratne poškodiť. Správna starostlivosť môže výrazne predĺžiť ich životnosť. Tu je niekoľko kľúčových rád, ako udržať vašu domácu knižnicu v perfektnom stave.

Prostredie je kľúčové

Základom pre dlhodobé uchovanie kníh je stabilné prostredie s kontrolovanou klímou. Ideálna teplota by sa mala pohybovať medzi 18 až 21 °C bez výrazných výkyvov. Rovnako dôležitá je vlhkosť vzduchu, ktorá by sa mala udržiavať v rozmedzí 40 až 50 percent. Príliš suchý vzduch môže spôsobiť krehnutie papiera, zatiaľ čo vysoká vlhkosť podporuje rast plesní a poškodzuje väzbu.

Foto: Pixabay

Veľkým nepriateľom kníh je priame slnečné svetlo. Jeho ultrafialové žiarenie nielenže spôsobuje blednutie obálok a strán, ale tiež zvyšuje kyslosť papiera, čím urýchľuje jeho starnutie. Knihy by mali byť umiestnené mimo dosahu priameho slnka. Podobný, aj keď menej intenzívny efekt, má aj žiarivkové osvetlenie.

Správna manipulácia a pravidelná údržba

Pred manipuláciou s knihami je nevyhnutné mať čisté ruky. Maz a nečistoty z pokožky sa môžu preniesť na stránky, kde spôsobujú škvrny a znižujú kvalitu papiera. Pri otváraní knihy je dôležité podopierať jej chrbát, aby sa predišlo nadmernému namáhaniu väzby. Odborníci odporúčajú položiť knihu na rovný povrch alebo použiť špeciálny stojan.

Foto: George Sharvashidze/pexels.com

Pravidelná údržba zahŕňa aj čistenie. Prach, ktorý sa usádza na knihách a policiach, môže priťahovať škodcov a ničiť stránkyl. Na jeho odstránenie je najlepšie použiť veľmi mäkkú kefu alebo čistú, suchú handričku. Taktiež je dôležité knihy pravidelne kontrolovať, či nevykazujú známky poškodenia škodcami, ako sú malé dierky alebo stopy po hryzení.

Opravy a dlhodobé skladovanie

Na drobné opravy, napríklad roztrhnutých strán, by sa mali používať výhradne materiály určené na archivačné účely. Bežná lepiaca páska časom zožltne, zanechá po sebe škodlivé zvyšky a papier môže ďalej poškodiť. Archivačné pásky a lepidlá sú pH neutrálne a zaručujú dlhotrvajúcu opravu bez vedľajších účinkov.

Foto: Suzy Hazelwood/pexels.com

Pri dlhodobom skladovaní, najmä cenných exemplárov, je kľúčové používať materiály bez obsahu kyselín. Krabice a papier s neutrálnym pH vytvárajú stabilné prostredie, ktoré chráni knihy pred znečisťujúcimi látkami a zabraňuje ich žltnutiu a krehnutiu.

Keď sa kniha namočí alebo je potrebný profesionál

Ak sa kniha namočí, je potrebné konať rýchlo. Prebytočnú vodu treba striasť a knihu postaviť zvisle na savý uterák. Medzi stránky je vhodné vložiť pijavý papier a pravidelne ho meniť. Po vysušení, napríklad pomocou ventilátora, sa odporúča knihu zaťažiť ťažkými predmetmi, aby sa zvlnené stránky vyrovnali.

V prípade kníh s vysokou historickou či finančnou hodnotou, alebo pri vážnom poškodení, je najlepšie obrátiť sa na profesionálneho reštaurátora. Pre záchranu obsahu vzácnych a krehkých diel je dnes dostupná aj digitalizácia, ktorá umožňuje ich uchovanie pre budúce generácie bez nutnosti fyzickej manipulácie s originálom.

Zdroj: Info.sk, TM, artic.edu, libraries.mit.edu
