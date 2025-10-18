  • Články
Sobota, 18.10.2025
Zomrela jedna z posledných pamätníčok holokaustu Dita Krausová

  • DNES - 17:05
  • Praha
Vo veku 96 rokov zomrela v sobotu v Jeruzaleme Dita Krausová, jedna z posledných pamätníčok holokaustu českého pôvodu.

Rodáčka z Prahy bola v mladosti väznená v Terezíne, Auschwitzi, Hamburgu a Bergen-Belsene. TASR o tom informuje podľa webového portálu iDNES.cz.

Dita Krausová, rodená Edith Polachová, sa narodila 12. júla 1929 v Prahe do židovskej rodiny. Bola dcérou právnika Hansa Polacha a vnučkou medzivojnového senátora československého Národného zhromaždenia Johanna Polacha.

V roku 1942 ju s rodinou deportovali do Terezína a neskôr do „rodinnej“ časti tábora Auschwitz, kde vo februári 1944 zomrel jej otec. Po zrušení tejto sekcie ju s matkou previezli do tábora v Hamburgu a následne do tábora Bergen-Belsen. Matka Elisabeth zomrela krátko po skončení vojny, koncom júna 1945.

Krausová sa v roku 1947 vydala za spisovateľa, učiteľa a grafológa Otta Krausa, ktorého spoznala v Terezíne a Auschwitzi. O dva roky neskôr manželia so synom odišli do Izraela, kde pôsobili ako pedagógovia a vychovali tri deti. Po manželovej smrti v roku 2000 žila Krausová v izraelskom meste Netanja.

Španielsky spisovateľ Antonio Iturbe v roku 2012 vydal román „Knihovníčka z Auschwitzu“, ktorý je založený na rozhovoroch s Krausovou o jej skúsenostiach z tábora. Krausová v roku 2020 vydala autobiografickú knihu „Odložený život“.

Zdroj: Info.sk, TASR
