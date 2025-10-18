  • Články
Tragická nehoda na diaľnici D2: Auto narazilo do mostného piliera

  • DNES - 16:40
  • Bratislava
Tragická nehoda na diaľnici D2: Auto narazilo do mostného piliera

Vodič osobného auta bol na mieste mŕtvy.

Na diaľnici D2 v smere do Bratislavy sa dnes popoludní stala tragická dopravná nehoda. Sedemdesiatročný vodič osobného auta z doposiaľ nezistených príčin zišiel z cesty a narazil do mostného piliera. Zraneniam na mieste podľahol.

Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave na sociálnej sieti, oznámenie o nehode na 45,5 kilometri diaľnice D2 prijali na linke 158 krátko pred 15.00 hod. Na miesto boli okamžite vyslaní policajti Krajského dopravného inšpektorátu a záchranné zložky.

Podľa prvotných informácií vodič vozidla značky Škoda Octavia z nezistených príčin zišiel z vozovky a narazil do mostného piliera. Náraz bol taký silný, že 70-ročný muž utrpel zranenia nezlučiteľné so životom a na mieste im podľahol.

Presné príčiny a okolnosti tejto tragédie sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania. Polícia na mieste vykonáva všetky potrebné úkony a dokumentuje miesto činu.

V dôsledku nehody a práce záchranných zložiek sa v danom úseku diaľnice tvoria rozsiahle kolóny. Polícia preto upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenia a žiada ich o trpezlivosť a zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom.

Zelená vlna STVR informuje, že vodiči musia rátať s približne 15 minútovým zdržaním. Ak je to možné, vodiči by mali zvoliť alternatívnu trasu.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/KRPZBA
