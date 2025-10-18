Horí nákladný terminál letiska v Dháke, všetky lety pozastavili
- DNES - 15:47
- Dháka
V nákladnom termináli medzinárodného letiska Hazrata Šáhdžalála v bangladéšskej Dháke vypukol v sobotu požiar, informovali miestne noviny The Daily Star.
Všetky odlety i prílety boli dočasne pozastavené, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.
Podľa tamojšieho hasičského zboru bolo na mieste dosiaľ nasadených 36 hasičských jednotiek. „Všetky naše lietadlá sú v bezpečí. Ďalšie aktualizácie budú poskytované podľa vývoja situácie,“ napísali noviny The Daily Star s odvolaním sa na hovorcu letiska.
Agentúra Reuters uvádza, že ide už o je tretí veľký požiar hlásený v Bangladéši za posledný týždeň - požiar v chemickom sklade si v utorok vyžiadal 16 životov a vo štvrtok plamene v prístavnom meste Čitagong zničili budovu odevnej továrne.
