Michelko nevidí šancu na ústavnú väčšinu pri posune komunálnych volieb
Koaličný poslanec Roman Michelko (SNS) nevidí šancu na poskladanie ústavnej väčšiny v prípade predĺženia volebného obdobia primátorov a starostov na päť rokov. Vie si však predstaviť, že by sa na tom politici dohodli v budúcom volebnom období. Opozičný poslanec Gábor Grendel (Hnutie Slovensko - Za ľudí) si myslí, že dĺžka funkčného obdobia je druhoradá a treba sa baviť o vyššej kvalite činnosti samospráv. Obaja to uviedli v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.
„Chcem vidieť serióznu analýzu, ktorá ukáže, že za nejakých okolností dostane občan lepší servis od svojej samosprávy za nižšie náklady,“ povedal Grendel. Michelko pripomenul, že SNS prišla ako prvá s návrhom, aby sa predĺžilo funkčné obdobie starostov a primátorov na šesť rokov a až po diskusii s koaličnými partnermi a Združením miest a obcí Slovenska sa zhodli na piatich rokoch.
V prípade, že by koalícia pristúpila k zrušenie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), musela by mať istotu, že jej nehrozia sankcie zo strany EÚ, myslí si Michelko. „Zavádzanie toho súdu bol veľký problém, pretože takéto súdy sú väčšinou v štátoch, kde je terorizmus,“ podotkol. To, či sa súd zruší, Michelko v diskusii povedať nevedel. Otvára sa podľa neho o tom diskusia.
Špecializované inštitúcie sú podľa Grendela normálne aj v iných demokratických krajinách. Tvrdí, že SR nebola schopná riešiť korupciu, kým nevznikol ŠTS. Ak by sa špecializovaný súd pokúsila koalícia zrušiť, kauzy by sa potom mohli presunúť na regionálne súdy, kde majú politici väčší vplyv, skonštatoval opozičný poslanec.
Šéf Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar by mal byť za opozíciu odvolaný, uviedol Grendel. Ich dôveru nemal už vtedy, keď bol za riaditeľa vymenovaný. Michelko podotkol, že nie je príjemcom vyhradených alebo utajovaných informácií, a preto nechcel hodnotiť kvalitu Gašpara ako riaditeľa. „Všeobecne má podporu tých ľudí, ktorí sú prijímateľmi správ, a špičky koalície stoja za ním,“ dodal.
Poslanci sa v relácii dotkli aj blížiaceho sa stretnutia amerického prezidenta Donalda Trumpa a prezidenta Ruska Vladimira Putina v Budapešti. Grendel považuje za zaujímavé, že toto stretnutie sa uskutoční na pôde členského štátu EÚ a v susednom štáte Ukrajiny, kde sa bojuje. „Zvolené miesto je úplne iná káva, ako bola Aljaška,“ poznamenal. Plánovaný samit tiež podľa neho zapadá do kontextu predvolebnej kampane v Maďarsku.
Michelko neočakáva, že Trumpov vplyv na Putina bude podobný, ako mal na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. „Putin a Netanjahu nie sú rovnaká váhová kategória a vplyv na jedného a druhého lídra je diametrálne odlišný,“ skonštatoval. Trump sa podľa Michelka často preceňuje a typ vyjednávania, ktorý má s Putinom, nedosahuje také výsledky, aké by americký prezident chcel.
SHMÚ varuje: V týchto okresoch sa môže vyskytnúť víchrica
Na horách sa v sobotu môže vyskytnúť silný vietor.
SNS navrhuje zmenu rokovacieho poriadku NR SR
Koaličná SNS navrhuje reformu rokovacieho poriadku Národnej rady SR, ktorá má priniesť efektívnejší, prehľadnejší a dôstojnejší spôsob prijímania zákonov.
Nehoda na koľajniciach: Vlak zrazil človeka, doprava je prerušená
Dopravu museli v dôsledku nehody prerušiť.
Tragická nehoda: Vodič zrazil chodca a z miesta ušiel
Polícia prípad vyšetruje.