SHMÚ varuje: V týchto okresoch sa môže vyskytnúť víchrica
Na horách sa v sobotu môže vyskytnúť silný vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa. Informoval o tom na svojom webe.
Výstraha platí od 16.00 h do nedele (19. 10.) 3.00 h pre okresy Tvrdošín, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Banská Bystrica a Brezno. „Na horách v polohách nad približne 1500 metrov sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 110 až 125 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo je až víchrica,“ priblížili meteorológovia.
SNS navrhuje zmenu rokovacieho poriadku NR SR
Koaličná SNS navrhuje reformu rokovacieho poriadku Národnej rady SR, ktorá má priniesť efektívnejší, prehľadnejší a dôstojnejší spôsob prijímania zákonov.
Nehoda na koľajniciach: Vlak zrazil človeka, doprava je prerušená
Dopravu museli v dôsledku nehody prerušiť.
Tragická nehoda: Vodič zrazil chodca a z miesta ušiel
Polícia prípad vyšetruje.
Jahodná pri Košiciach ožije cez víkend pretekmi so psami
Športovo-rekreačné stredisko Jahodná pri Košiciach ožije tento víkend pretekmi so psami.