Blanár: Svätá stolica súhlasila s dočasným zrušením 15. septembra
- DNES - 13:17
- Bratislava
Svätá stolica súhlasila s dočasným zrušením sviatku Sedembolestnej Panny Márie 15. septembra ako dňa pracovného pokoja na budúci rok.
Potvrdila to diplomatickou nótou prostredníctvom Apoštolskej nunciatúry na Slovensku. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Rozhodnutie o dočasnom zrušení 15. septembra ako dňa pracovného pokoja je výsledkom neľahkých konsolidačných opatrení, ktoré si vyžaduje aktuálna ekonomická situácia. Nie je to rozhodnutie, ktoré sme prijali ľahko, no prijali sme ho ako súčasť zodpovedného prístupu vlády,“ uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD). Podotkol, že v danej veci rezort diplomacie viedol sériu diplomatických nót a konzultácií so Svätou stolicou.
Ako ďalej zdôraznil, celý proces predstavoval štandardný rámec medzinárodnej komunikácie, ktorým SR zabezpečila, aby bol návrh vlády vopred konzultovaný a formálne odsúhlasený Svätou stolicou. „SR si nadovšetko váži princípy medzinárodného práva a zmluvných záväzkov, ku ktorým sa hlási ako suverénny a zodpovedný štát. Aj v prípade dočasného zrušenia sviatku Sedembolestnej Panny Márie sme postupovali striktne v súlade s ustanoveniami základnej zmluvy so Svätou stolicou aj s pravidlami medzinárodného práva,“ doplnil šéf slovenskej diplomacie.
MZVEZ bude aj naďalej dôsledne zabezpečovať plnenie medzinárodných záväzkov SR vrátane tých, ktoré vyplývajú zo základnej zmluvy so Svätou stolicou. „Zachovanie dobrých vzťahov s Vatikánom je pre nás dôležité ako súčasť zahraničnej politiky Slovenska, a preto k tomu budeme naďalej pristupovať s plnou vážnosťou a rešpektom. Verím, že aj napriek tejto výnimočnej úprave zostáva duchovný význam sviatku Sedembolestnej Panny Márie ako patrónky Slovenska plne zachovaný - jej úcta je hlboko zakorenená v našej spoločnosti a bude naďalej živo prítomná v duchovnom živote veriacich,“ uzavrel minister.
Trump žiada Najvyšší súd USA, aby umožnil nasadenie Národnej gardy v Chicagu
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa požiadala v piatok Najvyšší súd USA, aby umožnil nasadenie jednotiek Národnej gardy v oblasti Chicaga v štáte Illinois.
Trump odmietol Zelenského požiadavku na rakety Tomahawk, chce diplomaciu
Prezident USA Donald Trump počas piatkového stretnutia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským povedal, že zatiaľ nemá v úmysle poskytnúť Ukrajine rakety s dlhým doletom Tomahawk.
Zelenskyj nie je nadšený myšlienkou železničného tunela medzi USA a Ruskom
Vyslanec ruského prezidenta pre investičnú spoluprácu a riaditeľ RDIF Kirill Dmitrijev navrhol vybudovať pod Beringovým prielivom medzi Čukotkou a Aljaškou železničný tunel „Putin - Trump“.
Trump po stretnutí so Zelenským: Je čas zastaviť zabíjanie a uzavrieť dohodu
Za „veľmi zaujímavé a srdečné“ označil americký prezident Donald Trump svoje piatkové stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.