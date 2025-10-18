  • Články
Nehoda na koľajniciach: Vlak zrazil človeka, doprava je prerušená

  • DNES - 12:08
  • Nižná Myšľa
Nehoda na koľajniciach: Vlak zrazil človeka, doprava je prerušená

Dopravu museli v dôsledku nehody prerušiť.

Na železničnej trati v úseku Krásna nad Hornádom – Nižná Myšľa v okrese Košice-okolie došlo dnes predpoludním k nehode. Osobný vlak zrazil človeka, ktorý sa neoprávnene pohyboval v koľajisku. Železničná doprava na tomto úseku je momentálne prerušená.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) o tom informovala prostredníctvom sociálnej siete. Podľa zverejnených informácií išlo o osobný vlak Os 8513, ktorý smeroval z Prešova do Čiernej nad Tisou.

Rušňovodič už zrážke nedokázal zabrániť ani napriek použitiu bŕzd. Presný rozsah zranení osoby zatiaľ nie je známy, avšak takéto zrážky majú vo väčšine prípadov fatálne následky.

Nehoda skomplikovala vlakovú dopravu. Úsek medzi Krásnou nad Hornádom a Nižnou Myšľou je momentálne neprejazdný. Je potrebné počítať s meškaniami vlakov v danom regióne.

Zdroj: Info.sk, facebook.com/ideme.vlakom.zssk
