Zomrela významná novinárka a redaktorka STVR
Zomrela priekopníčka rusínskeho rozhlasového vysielania a kultúry.
Vo veku 76 rokov zomrela vo štvrtok (16. 10.) významná osobnosť rusínskeho kultúrneho života na Slovensku, Teodózia Lattová. Informovalo o tom Rádio Patria – Štúdio Košice na sociálnej sieti. Dlhoročná rozhlasová redaktorka, novinárka a spisovateľka bola kľúčovou postavou pri etablovní rusínskeho vysielania v Slovenskom rozhlase a zanechala za sebou nezmazateľnú stopu v rozvoji rusínskej kultúry a literatúry.
So zármutkom sme prijali informáciu, že nás vo štvrtok, 16. októbra 2025, vo veku 76 rokov opustila Teodózia Lattová,...Uverejnil používateľ Rádio Patria - Štúdio Košice Piatok 17. októbra 2025
Teodózia Lattová sa narodila 22. septembra 1949 v obci Roškovce v okrese Medzilaborce. Po absolvovaní Strednej všeobecnovzdelávacej školy v Medzilaborciach vyštudovala na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove a žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Svoju profesionálnu dráhu spojila so Slovenským rozhlasom, kde v roku 1971 nastúpila do vtedajšieho Ukrajinského štúdia v Prešove.
Po politických zmenách v roku 1989 sa Lattová stala jednou z hybných síl presadzovania práva Rusínov na vlastné vysielanie. Jej úsilie a odhodlanie viedli k vzniku samostatného rusínskeho vysielania, čím sa stala priekopníčkou v tejto oblasti. V novovzniknutej Hlavnej redakcii národnostno-etnického vysielania Slovenského rozhlasu v Prešove pokračovala vo svojej práci a neskôr, po zrušení prešovského štúdia v roku 2002, prešla do Košíc. Tu až do svojho odchodu do dôchodku v roku 2006 viedla tím redaktorov rusínskeho vysielania.
Okrem rozhlasovej práce bola Teodózia Lattová aktívna aj v oblasti literatúry a kultúrno-osvetovej činnosti. Preložila do rusínskeho jazyka dve knihy a v roku 2010 zostavila významný zborník poézie, prózy a publicistiky s názvom "Milé slovo materinské". Svoje vedomosti a lásku k rusínskej histórii a kultúre odovzdávala aj prostredníctvom rubrík, ktoré pripravovala pre rusínske internetové rádio Rusyn.FM. Jej hlas bol známy aj najmladším poslucháčom vďaka rozprávkam, ktoré písala pre rozhlasové vysielanie.
Aktívne sa podieľala na činnosti viacerých rusínskych organizácií, vrátane Rusínskej obrody na Slovensku a Spolku rusínskych spisovateľov.
Posledná rozlúčka s Teodóziou Lattovou sa uskutoční v pondelok (20. 10.) v Prešove.
Chatár si po páde zo schodov na Martinských holiach poranil hlavu a chrbticu
Horskí záchranári z Veľkej Fatry zasahovali v sobotu dopoludnia na chate na Martinských holiach.
Tragická nehoda na diaľnici D2: Auto narazilo do mostného piliera
Vodič osobného auta bol na mieste mŕtvy.
Michelko nevidí šancu na ústavnú väčšinu pri posune komunálnych volieb
Koaličný poslanec Roman Michelko nevidí šancu na poskladanie ústavnej väčšiny v prípade predĺženia volebného obdobia primátorov a starostov na päť rokov.
SHMÚ varuje: V týchto okresoch sa môže vyskytnúť víchrica
Na horách sa v sobotu môže vyskytnúť silný vietor.