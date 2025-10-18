Tragická nehoda: Vodič zrazil chodca a z miesta ušiel
Polícia prípad vyšetruje.
Polícia v Dunajskostredskom okrese vyšetruje okolnosti tragickej dopravnej nehody, ktorá sa stala v noci z piatka na sobotu v obci Báč. Neznámy vodič zrazil 41-ročného chodca a z miesta nehody ušiel bez poskytnutia pomoci. Muž na mieste podľahol svojim zraneniam.
Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti. oznámenie o osobe ležiacej na ceste I/63 prijalo operačné stredisko približne hodinu pred polnocou. Po príchode policajnej hliadky bol už zranený muž v opatere záchranárov, ktorí mu však už nedokázali pomôcť.
Podľa doterajších zistení mal byť 41-ročný muž zrazený doposiaľ neznámym vozidlom, ktorého vodič z miesta tragédie ušiel. Okresný vyšetrovateľ začal v tejto súvislosti trestné stíhanie pre trestné činy usmrtenia a neposkytnutia prvej pomoci.
Polícia momentálne vyšetruje presné príčiny a okolnosti, ktoré nehode predchádzali. Zároveň opätovne apeluje na chodcov, aby dbali na svoju bezpečnosť, najmä za tmy a zníženej viditeľnosti. Zdôrazňuje dôležitosť používania reflexných prvkov a pohybu po správnej strane vozovky.
