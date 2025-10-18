  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 18.10.2025Meniny má Lukáš
11°Bratislava

Jahodná pri Košiciach ožije cez víkend pretekmi so psami

  • DNES - 9:48
  • Košice
Jahodná pri Košiciach ožije cez víkend pretekmi so psami

Športovo-rekreačné stredisko Jahodná pri Košiciach ožije tento víkend pretekmi so psami. Ako TASR informovali organizátori podujatia Aponi Dog Adventure, okrem športových zážitkov pripravujú aj sprievodný program.

V spolupráci so Zväzom psích záprahov Slovenska pre pretekárov s licenciou pripravujeme dvojdňové musherské preteky v kategóriách canicross a bikejoring. To však nebude všetko - myslíme aj na našich hobbíkov, milovníkov dogtrekkingu, teda vytrvalostnej turistiky so psom, a priaznivcov spoločných aktivít so svojimi chlpáčmi,“ uviedla organizátorka Veronika Takácsová s tým, že podujatie sa nesie v duchu motta Každý pes môže byť hrdinom. Odkazovať má na jeho priateľskú atmosféru a otvorenosť pre všetkých - od športovcov po úplných začiatočníkov.

V sobotu čaká účastníkov trať dlhá tri kilometre, ktorá bude pozostávať z lesných úsekov, technickejších pasáží, stúpaní aj zjazdov. V nedeľu (19. 10.) sa športovci vydajú na 14 kilometrov dlhý dogtrekking, ktorý ich zavedie hlbšie do Volovských vrchov.

Sprievodný program bude zahŕňať zbierku krmiva pre psy v znevýhodnených podmienkach, ale aj možnosť vyskúšať si bežiaci pás pre psy i malú prekážkovú dráhu. Pripravené budú tiež atrakcie pre deti.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Hrabko: Premiér spomínal predčasné voľby pre hlasovanie o rozpočte

Hrabko: Premiér spomínal predčasné voľby pre hlasovanie o rozpočte

DNES - 8:05Domáce

Premiér Robert Fico (Smer-SD) na pracovnom sneme strany Smer-SD 11. októbra spomínal tému predčasných volieb najmä pre hlasovanie o rozpočte.

Kamenický očakáva, že rozpočet bude v NR SR schválený bez problémov

Kamenický očakáva, že rozpočet bude v NR SR schválený bez problémov

VČERA - 20:16Domáce

Hlasovanie o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok, ktoré je v Národnej rade naplánované budúci týždeň v utorok, by malo byť bezproblémové.

Nákladné auto zrazilo cyklistku

Nákladné auto zrazilo cyklistku

VČERA - 19:17Domáce

Vodič ignoroval červenú na semafore.

V nemocnici v košickej Šaci ostávajú po zrážke vlakov tri zranené pacientky

V nemocnici v košickej Šaci ostávajú po zrážke vlakov tri zranené pacientky

VČERA - 16:28Domáce

Štyri pacientky zranené pri zrážke rýchlikov pri Turni nad Bodvou už prepustili z fakultnej nemocnice v košickej Šaci do domácej liečby.

Vosveteit.sk
Ozempic má ďalší nečakaný účinok na ľudské telo v súvislosti s alkoholom. Vedci tomu spočiatku neverili!Ozempic má ďalší nečakaný účinok na ľudské telo v súvislosti s alkoholom. Vedci tomu spočiatku neverili!
Legendárny Black Hawk opäť ovládne oblohu, tentokrát v novej podobe. Pilota už budeš hľadať márneLegendárny Black Hawk opäť ovládne oblohu, tentokrát v novej podobe. Pilota už budeš hľadať márne
Tento vitamín dokáže obnoviť mozgové bunky. Vedci hovoria o najväčšom objave posledných rokovTento vitamín dokáže obnoviť mozgové bunky. Vedci hovoria o najväčšom objave posledných rokov
To, čo si sa učil v škole o fyzike, už nemusí platiť. Vedci objavili nový zdroj energie, ktorý mení druhý zákon termodynamiky v kvantovom sveteTo, čo si sa učil v škole o fyzike, už nemusí platiť. Vedci objavili nový zdroj energie, ktorý mení druhý zákon termodynamiky v kvantovom svete
POZOR! Windows počítače dostali práve dôležitú aktualizáciu, ktorá opravuje závažné chyby. Hackeri ich už nezneužívajú!POZOR! Windows počítače dostali práve dôležitú aktualizáciu, ktorá opravuje závažné chyby. Hackeri ich už nezneužívajú!
Česi predstavili novú generáciu dron-interceptorov: ARCZ RAM-1 ukáže nepriateľom pekloČesi predstavili novú generáciu dron-interceptorov: ARCZ RAM-1 ukáže nepriateľom peklo
Toto drevo je pevnejšie než oceľ. Vedci tvrdia, že z neho budeme stavať mrakodrapyToto drevo je pevnejšie než oceľ. Vedci tvrdia, že z neho budeme stavať mrakodrapy
Obľúbené aplikácie Slovákov sa stali terčom hackerov. Tieto falošné e-maily ti môžu ukradnúť všetky hesláObľúbené aplikácie Slovákov sa stali terčom hackerov. Tieto falošné e-maily ti môžu ukradnúť všetky heslá
Google DeepMind ukázal svetu, že AI už dokáže liečiť rakovinu. A nie je to len teóriaGoogle DeepMind ukázal svetu, že AI už dokáže liečiť rakovinu. A nie je to len teória
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP