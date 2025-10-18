Jahodná pri Košiciach ožije cez víkend pretekmi so psami
Športovo-rekreačné stredisko Jahodná pri Košiciach ožije tento víkend pretekmi so psami. Ako TASR informovali organizátori podujatia Aponi Dog Adventure, okrem športových zážitkov pripravujú aj sprievodný program.
„V spolupráci so Zväzom psích záprahov Slovenska pre pretekárov s licenciou pripravujeme dvojdňové musherské preteky v kategóriách canicross a bikejoring. To však nebude všetko - myslíme aj na našich hobbíkov, milovníkov dogtrekkingu, teda vytrvalostnej turistiky so psom, a priaznivcov spoločných aktivít so svojimi chlpáčmi,“ uviedla organizátorka Veronika Takácsová s tým, že podujatie sa nesie v duchu motta Každý pes môže byť hrdinom. Odkazovať má na jeho priateľskú atmosféru a otvorenosť pre všetkých - od športovcov po úplných začiatočníkov.
V sobotu čaká účastníkov trať dlhá tri kilometre, ktorá bude pozostávať z lesných úsekov, technickejších pasáží, stúpaní aj zjazdov. V nedeľu (19. 10.) sa športovci vydajú na 14 kilometrov dlhý dogtrekking, ktorý ich zavedie hlbšie do Volovských vrchov.
Sprievodný program bude zahŕňať zbierku krmiva pre psy v znevýhodnených podmienkach, ale aj možnosť vyskúšať si bežiaci pás pre psy i malú prekážkovú dráhu. Pripravené budú tiež atrakcie pre deti.
