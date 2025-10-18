Trump žiada Najvyšší súd USA, aby umožnil nasadenie Národnej gardy v Chicagu
- DNES - 8:44
- Washington
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa požiadala v piatok Najvyšší súd USA, aby umožnil nasadenie jednotiek Národnej gardy v oblasti Chicaga v štáte Illinois.
Spor medzi prezidentom a guvernérmi za Demokratickú stranu ohľadom nasadenia armády na území USA sa tým ešte viac vyostril, informuje TASR podľa správy agentúry AP.
Trumpova administratíva sa obrátila na najvyššiu súdnu inštanciu po tom, ako sudkyňa April Perryová na minimálne dva týždne zablokovala vyslanie príslušníkov Národnej gardy zo štátov Illinois a Texas, ktorí mali pomáhať pri presadzovaní opatrení v oblasti imigračnej politiky.
Od nástupu Trumpa do funkcie v januári tohto roka Najvyšší súd USA, v ktorom majú prevahu konzervatívni sudcovia, opakovane rozhodol v jeho prospech pri odvolaniach proti rozhodnutiam súdov nižšej inštancie, a to aj napriek námietkam troch liberálnych sudcov.
Najvyšší súd USA napríklad odobril Trumpovi zákaz služby transrodových osôb v armáde, umožnil mu získať späť miliardy dolárov z federálnych výdavkov, ktoré predtým schválil Kongres, a nezasiahol ani pri agresívnych opatreniach proti imigrantom či odvolaní riaditeľov nezávislých federálnych úradov, ktorých vymenúva prezident USA.
V rámci sporov o vyslanie Národnej gardy federálna sudkyňa Perryová uviedla, že nemala k dispozícii žiadne dôveryhodné dôkazy tom, že v štáte Illinois hrozí „povstanie“ počas uplatňovania prísnych opatrení proti imigrantom.
Advokát John Sauer, ktorý zastupuje vládu USA na najvyššom súde, však sudcov vyzval, aby konali ihneď. Podľa jeho slov nariadenie sudkyne Perryovej „zasahuje do právomocí prezidenta a zbytočne ohrozuje federálnych zamestnancov a majetok“.
Počas piatkového protestu pred zariadením Imigračného a colného úradu (ICE) v mestečku Broadview neďaleko Chicaga bezpečnostné zložky zadržali jedenásť osôb. Demonštrantov vyzvali, aby zostali vo vyhradených „zónach pre protestujúcich“.
Pred zariadením ICE v Broadview sa v posledných týždňoch konali protesty, počas ktorých federálni agenti použili proti demonštrantom i novinárom slzný plyn a iné chemické látky.
Trump odmietol Zelenského požiadavku na rakety Tomahawk, chce diplomaciu
Prezident USA Donald Trump počas piatkového stretnutia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským povedal, že zatiaľ nemá v úmysle poskytnúť Ukrajine rakety s dlhým doletom Tomahawk, keďže uprednostňuje diplomaciu.
Zelenskyj nie je nadšený myšlienkou železničného tunela medzi USA a Ruskom
Vyslanec ruského prezidenta pre investičnú spoluprácu a riaditeľ RDIF Kirill Dmitrijev navrhol vybudovať pod Beringovým prielivom medzi Čukotkou a Aljaškou železničný tunel „Putin - Trump“.
Trump po stretnutí so Zelenským: Je čas zastaviť zabíjanie a uzavrieť dohodu
Za „veľmi zaujímavé a srdečné“ označil americký prezident Donald Trump svoje piatkové stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
Princ Andrew oznámil, že sa vzdáva titulu vojvoda z Yorku a ďalších pôct
Britský princ Andrew sa v piatok vzdal svojho titulu vojvodu z Yorku a ďalších pôct.