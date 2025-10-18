  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 18.10.2025Meniny má Lukáš
11°Bratislava

Trump žiada Najvyšší súd USA, aby umožnil nasadenie Národnej gardy v Chicagu

  • DNES - 8:44
  • Washington
Trump žiada Najvyšší súd USA, aby umožnil nasadenie Národnej gardy v Chicagu

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa požiadala v piatok Najvyšší súd USA, aby umožnil nasadenie jednotiek Národnej gardy v oblasti Chicaga v štáte Illinois.

Spor medzi prezidentom a guvernérmi za Demokratickú stranu ohľadom nasadenia armády na území USA sa tým ešte viac vyostril, informuje TASR podľa správy agentúry AP.

Trumpova administratíva sa obrátila na najvyššiu súdnu inštanciu po tom, ako sudkyňa April Perryová na minimálne dva týždne zablokovala vyslanie príslušníkov Národnej gardy zo štátov Illinois a Texas, ktorí mali pomáhať pri presadzovaní opatrení v oblasti imigračnej politiky.

Od nástupu Trumpa do funkcie v januári tohto roka Najvyšší súd USA, v ktorom majú prevahu konzervatívni sudcovia, opakovane rozhodol v jeho prospech pri odvolaniach proti rozhodnutiam súdov nižšej inštancie, a to aj napriek námietkam troch liberálnych sudcov.

Najvyšší súd USA napríklad odobril Trumpovi zákaz služby transrodových osôb v armáde, umožnil mu získať späť miliardy dolárov z federálnych výdavkov, ktoré predtým schválil Kongres, a nezasiahol ani pri agresívnych opatreniach proti imigrantom či odvolaní riaditeľov nezávislých federálnych úradov, ktorých vymenúva prezident USA.

V rámci sporov o vyslanie Národnej gardy federálna sudkyňa Perryová uviedla, že nemala k dispozícii žiadne dôveryhodné dôkazy tom, že v štáte Illinois hrozí „povstanie“ počas uplatňovania prísnych opatrení proti imigrantom.

Advokát John Sauer, ktorý zastupuje vládu USA na najvyššom súde, však sudcov vyzval, aby konali ihneď. Podľa jeho slov nariadenie sudkyne Perryovej „zasahuje do právomocí prezidenta a zbytočne ohrozuje federálnych zamestnancov a majetok“.

Počas piatkového protestu pred zariadením Imigračného a colného úradu (ICE) v mestečku Broadview neďaleko Chicaga bezpečnostné zložky zadržali jedenásť osôb. Demonštrantov vyzvali, aby zostali vo vyhradených „zónach pre protestujúcich“.

Pred zariadením ICE v Broadview sa v posledných týždňoch konali protesty, počas ktorých federálni agenti použili proti demonštrantom i novinárom slzný plyn a iné chemické látky.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump odmietol Zelenského požiadavku na rakety Tomahawk, chce diplomaciu

Trump odmietol Zelenského požiadavku na rakety Tomahawk, chce diplomaciu

DNES - 7:33Zahraničné

Prezident USA Donald Trump počas piatkového stretnutia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským povedal, že zatiaľ nemá v úmysle poskytnúť Ukrajine rakety s dlhým doletom Tomahawk, keďže uprednostňuje diplomaciu.

Zelenskyj nie je nadšený myšlienkou železničného tunela medzi USA a Ruskom

Zelenskyj nie je nadšený myšlienkou železničného tunela medzi USA a Ruskom

DNES - 7:04Zahraničné

Vyslanec ruského prezidenta pre investičnú spoluprácu a riaditeľ RDIF Kirill Dmitrijev navrhol vybudovať pod Beringovým prielivom medzi Čukotkou a Aljaškou železničný tunel „Putin - Trump“.

Trump po stretnutí so Zelenským: Je čas zastaviť zabíjanie a uzavrieť dohodu

Trump po stretnutí so Zelenským: Je čas zastaviť zabíjanie a uzavrieť dohodu

DNES - 6:07Zahraničné

Za „veľmi zaujímavé a srdečné“ označil americký prezident Donald Trump svoje piatkové stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Princ Andrew oznámil, že sa vzdáva titulu vojvoda z Yorku a ďalších pôct

Princ Andrew oznámil, že sa vzdáva titulu vojvoda z Yorku a ďalších pôct

VČERA - 21:59Zahraničné

Britský princ Andrew sa v piatok vzdal svojho titulu vojvodu z Yorku a ďalších pôct.

Vosveteit.sk
Ozempic má ďalší nečakaný účinok na ľudské telo v súvislosti s alkoholom. Vedci tomu spočiatku neverili!Ozempic má ďalší nečakaný účinok na ľudské telo v súvislosti s alkoholom. Vedci tomu spočiatku neverili!
Legendárny Black Hawk opäť ovládne oblohu, tentokrát v novej podobe. Pilota už budeš hľadať márneLegendárny Black Hawk opäť ovládne oblohu, tentokrát v novej podobe. Pilota už budeš hľadať márne
Tento vitamín dokáže obnoviť mozgové bunky. Vedci hovoria o najväčšom objave posledných rokovTento vitamín dokáže obnoviť mozgové bunky. Vedci hovoria o najväčšom objave posledných rokov
To, čo si sa učil v škole o fyzike, už nemusí platiť. Vedci objavili nový zdroj energie, ktorý mení druhý zákon termodynamiky v kvantovom sveteTo, čo si sa učil v škole o fyzike, už nemusí platiť. Vedci objavili nový zdroj energie, ktorý mení druhý zákon termodynamiky v kvantovom svete
POZOR! Windows počítače dostali práve dôležitú aktualizáciu, ktorá opravuje závažné chyby. Hackeri ich už nezneužívajú!POZOR! Windows počítače dostali práve dôležitú aktualizáciu, ktorá opravuje závažné chyby. Hackeri ich už nezneužívajú!
Česi predstavili novú generáciu dron-interceptorov: ARCZ RAM-1 ukáže nepriateľom pekloČesi predstavili novú generáciu dron-interceptorov: ARCZ RAM-1 ukáže nepriateľom peklo
Toto drevo je pevnejšie než oceľ. Vedci tvrdia, že z neho budeme stavať mrakodrapyToto drevo je pevnejšie než oceľ. Vedci tvrdia, že z neho budeme stavať mrakodrapy
Obľúbené aplikácie Slovákov sa stali terčom hackerov. Tieto falošné e-maily ti môžu ukradnúť všetky hesláObľúbené aplikácie Slovákov sa stali terčom hackerov. Tieto falošné e-maily ti môžu ukradnúť všetky heslá
Google DeepMind ukázal svetu, že AI už dokáže liečiť rakovinu. A nie je to len teóriaGoogle DeepMind ukázal svetu, že AI už dokáže liečiť rakovinu. A nie je to len teória
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP