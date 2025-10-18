Trump odmietol Zelenského požiadavku na rakety Tomahawk, chce diplomaciu
- DNES - 7:33
- Moskva/Washington
Prezident USA Donald Trump počas piatkového stretnutia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským povedal, že zatiaľ nemá v úmysle poskytnúť Ukrajine rakety s dlhým doletom Tomahawk, keďže uprednostňuje diplomaciu. TASR o tom informuje na základe správy portálu Axios odvolávajúceho sa na dva nemenované zdroje oboznámené s obsahom stretnutia oboch prezidentov.
Portál Axios konštatuje, že Zelenskyj dúfal, že z Washingtonu odíde s prísľubom nových zbraní pre Ukrajinu, no ukázalo sa, že Trump bol deň po dlhom telefonickom rozhovore s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v úplne inom rozpoložení.
Podľa zdrojov z Axiosu Trump jasne povedal, že jeho prioritou je teraz diplomacia a verí, že poskytnutie rakiet Tomahawk Kyjevu by ju mohlo podkopať.
Jeden zo zdrojov uviedol, že stretnutie prezidentov „nebolo jednoduché“, iný ho dokonca označil za „zlé“.
„Nikto nekričal, ale Trump bol tvrdý,“ povedal jeden zdroj. V niektorých momentoch bolo rokovanie „trochu emotívne“, dodal.
Zelenskyj po stretnutí s Trumpom povedal, že rokovali aj o dodaní rakiet dlhého doletu, dohodli sa však, že o tom zatiaľ nebudú verejne hovoriť, pretože USA nechcú eskaláciu konfliktu. Trump na svojej platforme Truth Social po schôdzke napísal, že obe strany by mali prestať bojovať a akceptovať súčasnú bojovú líniu, čo je postoj, ktorý ukrajinský prezident v minulosti odmietal.
