Psychológ odhalil tajomstvo Dubajskej čokolády: Prečo sa z nej stal celosvetový hit?

Svet sociálnych sietí ovládla takzvaná Dubajská čokoláda. Videá, na ktorých ľudia s pôžitkom hryzú do tabuľky čokolády, zbierajú milióny videní. Odborníci teraz vysvetľujú, čo stojí za jej úspechom.

Hoci varianty tejto internetovej senzácie nájdete už takmer všade, pôvodná pochúťka pochádza zo Spojených arabských emirátov a vytvorila ju v roku 2021 spoločnosť Fix Dessert Chocolatier. Jej pôvodný názov je „Can’t Get Knafeh Of It“. Bez ohľadu na meno, ide o tabuľku mliečnej čokolády plnenú krémovou pistáciovo-tahini pastou a chrumkavým drveným cestom nazývaným kadayif.

Jej raketový vzostup na výslnie popularity odštartovali virálne videá na sociálnych sieťach. Na rozdiel od predchádzajúcich internetových výstrelkov má táto kombinácia chutí podľa psychológov veľkú šancu udržať sa na trhu dlhodobo.

Útok na všetky zmysly

Podľa Charlesa Spenca, psychológa z Oxfordskej univerzity, spočíva časť úspechu Dubajskej čokolády v tom, ako dokáže stimulovať náš mozog prostredníctvom viacerých zmyslových vnemov.

Prvotným lákadlom, najmä na sociálnych sieťach, je jej výrazný vizuálny kontrast. „Karamelovo sfarbená mliečna čokoláda sa stretáva so sýtozelenou pistáciovou plnkou, vďaka čomu celá pochúťka vo videách a na fotkách doslova žiari,“ vysvetľuje Spence.

Ľudská evolúcia a sila chrumkania

Ďalším faktorom je podľa výskumov naša evolučná predispozícia. Ľudia sú od prírody naprogramovaní tak, aby ich vzrušoval pohľad na vysokokalorické jedlá. Mozog nás podvedome presviedča, aby sme si dali ešte jeden kúsok torty alebo druhú porciu cestovín, pretože to vníma ako cenný zdroj energie.

Kľúčovú úlohu však zohráva aj textúra a zvuk. Práve chrumkavosť je hlavným dôvodom, prečo sú tak populárne „reakčné videá“ na YouTube a TikToku. Keď vidíme nadšenú reakciu niekoho, kto ochutnáva čokoládu a počujeme to uspokojivé praskanie, náš mozog dostáva signál, že toto je niečo, čo by sme mali osobne vyskúšať.

Faktor exotiky a novosti

V neposlednom rade je tu psychologický aspekt exotiky. Jedlá a nápoje, ktoré sa nám zdajú „cudzie“, sú často príťažlivé jednoducho preto, že sú pre nás nové. Ako príklad môže slúžiť sushi, ktorému trvalo desiatky rokov, kým sa stalo bežnou súčasťou gastronómie mimo Japonska.

Zdá sa, že milovníci sladkého pri Dubajskej čokoláde neváhali a prijali ju takmer okamžite. Podobne ako pri sushi, aj tu komplexná zmes psychologických faktorov pomáha vysvetliť, ako, kedy a prečo sa určité jedlá stávajú celosvetovými kultúrnymi fenoménmi.

Zdroj: Info.sk, TM, ox.ac.uk
