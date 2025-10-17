  • Články
Zelenskyj v Bielom dome žiada tomahawky, Trump je zdržanlivejší

  • DNES - 21:43
  • Washington
Americký prezident Donald Trump na úvod rokovania so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským v Bielom dome v piatok avizoval, že hovoriť budú aj o zbraniach, ktoré by mali dosah hlbšie na územie Ruska.

V tejto súvislosti Trump nespresnil, či pôjde o americké rakety typu Tomahawk. Neskôr na novinársku otázku týkajúcu sa tomahawkov povedal, že USA ich potrebujú tiež, a dúfa, že vojnu na Ukrajine bude možné ukončiť aj bez nich, informuje TASR.

Zelenskyj na stretnutí s Trumpom pred novinármi vyslovene vyhlásil, že Ukrajina tieto rakety s plochou dráhou letu potrebuje. Rakety Tomahawk by boli schopné zasiahnuť z Ukrajiny aj Moskvu. Ukrajinský prezident navrhol, že ak jeho armáda dostane z USA tomahawky, Ukrajina môže Spojeným štátom poskytnúť drony.

Trump priznal, že ukrajinské útoky hlbšie v Rusku by predstavovali eskaláciu konfliktu.

Novinári sa Trumpa pýtali, či na jeho avizovanej schôdzke s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Budapešti bude aj Zelenskyj. Americký líder odpovedal, že o tom sa ešte rozhodne, avšak treba si uvedomiť, že medzi Putinom a Zelenským je „zlá krv“, a musí sa to teda zariadiť tak, aby to bolo „pre všetkých komfortné“. Naznačil, že lídri Ruska a Ukrajiny tam môžu byť prítomní oddelene.

Šéf Bieleho domu pokračoval, že Rusko podľa jeho názoru chce ukončiť vojnu na Ukrajine. Zelenskyj s tým podľa agentúry AFP nesúhlasil, pretože Putin na rozdiel od Ukrajiny „nie je pripravený na mier“.

Trump podľa televízie NBC News pripustil, že Ukrajina bude možno v záujme ukončenia vojny musieť odstúpiť Rusku nejaké územie. „Nikdy neviete... Vojna je veľmi zaujímavá. Nikdy neviete,“ povedal.

Podľa televízie CNN Zelenskyj reagoval, že pre Ukrajinu sú najdôležitejšie bezpečnostné záruky od spojencov, predovšetkým od Severoatlantickej aliancie, a tiež dodávky zbraní. Čo sa týka riešenia konfliktu, „myslím si, že najprv si treba sadnúť a hovoriť, a po druhé potrebujeme prímerie“, povedal ukrajinský prezident.

Zdroj: Info.sk, TASR
