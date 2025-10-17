  • Články
Pozor na nebezpečný mäsový produkt, predali sa ho desiatky kíl

  • DNES - 20:58
  • České Budějovice
Laboratórna analýza preukázala v produkte nebezpečné listérie.

Štátna veterinárna správa (SVS) v Česku nariadila okamžité stiahnutie mäsového produktu z trhu. Ide o tlačenku od juhočeského výrobcu Uzenářství Vávra s.r.o. Laboratórne testy v nej odhalili nebezpečné baktérie Listeria monocytogenes, ktoré môžu spôsobiť vážne ochorenie – listeriózu.

Ako informoval hovorca SVS Petr Vorlíček, ide o výrobok s označením Tlačenka z pečeného masa, dátumom výroby 29. septembra 2025 a dátumom spotreby 29. októbra 2025. Podľa zistení sa stihlo predať celkovo 53 kilogramov potenciálne kontaminovaného produktu, a to v dvoch firemných predajniach výrobcu v Českých Budějoviciach a jednej v Kutnej Hore.

Foto: svscr.cz

„Spotrebiteľom, ktorí majú výrobok doma, odporúčame, aby ho nekonzumovali a vrátili v mieste nákupu,“ uviedol Vorlíček. Z celkového vyrobeného množstva 92 kilogramov sa podarilo stiahnuť z trhu zvyšných 39 kilogramov.

Veterinárna správa zakázala výrobcovi ďalšiu distribúciu tejto šarže a nariadila jej neškodné zlikvidovanie v asanačnom podniku na náklady firmy. Výrobca bude musieť zároveň vykonať mimoriadnu sanáciu celej prevádzky. „Pokračovať vo výrobe bude môcť až potom, čo predloží vyhovujúce výsledky sterov z pracovných plôch a zariadení a bez prítomnosti listérií budú tiež skúšobné šarže výrobku,“ dodal Vorlíček.

Baktérie Listeria monocytogenes môžu byť obzvlášť nebezpečné pre tehotné ženy, deti, starších ľudí a osoby s oslabenou imunitou. U zdravých ľudí sa nákaza zvyčajne prejaví bez vážnejších problémov. Baktérie spoľahlivo ničí dostatočná tepelná úprava potravín. Dôležité je tiež dodržiavať dátum spotreby a skladovať potraviny pri teplotách odporúčaných výrobcom.

Zdroj: Info.sk, svscr.cz
