Pozor na nebezpečný mäsový produkt, predali sa ho desiatky kíl
- DNES - 20:58
- České Budějovice
Laboratórna analýza preukázala v produkte nebezpečné listérie.
Štátna veterinárna správa (SVS) v Česku nariadila okamžité stiahnutie mäsového produktu z trhu. Ide o tlačenku od juhočeského výrobcu Uzenářství Vávra s.r.o. Laboratórne testy v nej odhalili nebezpečné baktérie Listeria monocytogenes, ktoré môžu spôsobiť vážne ochorenie – listeriózu.
Ako informoval hovorca SVS Petr Vorlíček, ide o výrobok s označením Tlačenka z pečeného masa, dátumom výroby 29. septembra 2025 a dátumom spotreby 29. októbra 2025. Podľa zistení sa stihlo predať celkovo 53 kilogramov potenciálne kontaminovaného produktu, a to v dvoch firemných predajniach výrobcu v Českých Budějoviciach a jednej v Kutnej Hore.
Foto: svscr.cz
„Spotrebiteľom, ktorí majú výrobok doma, odporúčame, aby ho nekonzumovali a vrátili v mieste nákupu,“ uviedol Vorlíček. Z celkového vyrobeného množstva 92 kilogramov sa podarilo stiahnuť z trhu zvyšných 39 kilogramov.
Veterinárna správa zakázala výrobcovi ďalšiu distribúciu tejto šarže a nariadila jej neškodné zlikvidovanie v asanačnom podniku na náklady firmy. Výrobca bude musieť zároveň vykonať mimoriadnu sanáciu celej prevádzky. „Pokračovať vo výrobe bude môcť až potom, čo predloží vyhovujúce výsledky sterov z pracovných plôch a zariadení a bez prítomnosti listérií budú tiež skúšobné šarže výrobku,“ dodal Vorlíček.
Baktérie Listeria monocytogenes môžu byť obzvlášť nebezpečné pre tehotné ženy, deti, starších ľudí a osoby s oslabenou imunitou. U zdravých ľudí sa nákaza zvyčajne prejaví bez vážnejších problémov. Baktérie spoľahlivo ničí dostatočná tepelná úprava potravín. Dôležité je tiež dodržiavať dátum spotreby a skladovať potraviny pri teplotách odporúčaných výrobcom.
