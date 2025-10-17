  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 17.10.2025Meniny má Hedviga
11°Bratislava

Kamenický očakáva, že rozpočet bude v NR SR schválený bez problémov

  • DNES - 20:16
  • Bratislava
Kamenický očakáva, že rozpočet bude v NR SR schválený bez problémov

Hlasovanie o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok, ktoré je v Národnej rade (NR) naplánované budúci týždeň v utorok (21. 10.), by malo byť bezproblémové.

Zahlasovať by zaň mohlo 78 alebo 79 koaličných poslancov. V mimoriadnom vydaní diskusnej relácie Politika 24 na Joj 24 to v piatok uviedol minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).

Predpokladám, že v utorok to hlasovanie o jedenástej by malo prebehnúť úplne bez problémov. Ja teda zatiaľ nevidím žiadny problém, aby sme mali väčšinu v parlamente a pevne verím, že to bude 78 a možno aj 79 poslancov,“ vyhlásil šéf rezortu financií. Je presvedčený, že za rozpočet by mal zahlasovať aj Ján Ferenčák (Hlas-SD), ktorý nehlasoval za konsolidačný balík a vyjadril pochybnosti aj o samotnom rozpočte.

Kamenický vyzdvihol, že Slovensko patrí medzi premiantov v znižovaní deficitu verejných financií, ktorý by mal v budúcom roku klesnúť na 4,1 % z tohtoročných 5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Vyplýva to z doteraz známych rozpočtových plánov 15 krajín eurozóny. „Zatiaľ z 15 krajín, ktoré sme už videli, je Slovenská republika úplným premiantom, čo sa týka konsolidácie z hľadiska toho, ako zlepšujeme verejné financie. Čiže všetky tie rečičky o tom, čo sa tu snaží opozícia hovoriť, že nekonsolidujeme, nie sú pravda,“ zdôraznil minister.

Nesúhlasí ani s hodnotením Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), ktorá označila ciele rozpočtu za nerealistické a očakáva deficit na úrovni 4,6 % HDP. Naopak, Kamenický vidí pozitívne riziko na príjmovej stránke rozpočtu napríklad v zavedení nových platieb prostredníctvom QR kódov v budúcom roku, ktoré by mohli priniesť vyšší výber daní.

Lepší výber daní a boj s daňovými únikmi by mali byť kľúčové aj pre prípravu rozpočtu na volebný rok 2027, v ktorom by sa mal deficit ďalej znižovať. „Počkám si na utorok, ak prejde rozpočet, oslávime to s kolegami. Hneď potom začíname robiť na tom, aby sme sa nastavili na ďalší rozpočet. Budeme sa zaujímať hlavne o príjmy, boj s daňovými únikmi,“ priblížil Kamenický s tým, že viaceré návrhy v tejto oblasti predstavili na tohtotýždňovej odbornej konferencii a budú teraz predmetom verejnej diskusie.

Snahu súčasnej vlády o konsolidáciu by mali podľa ministra financií oceniť aj ratingové agentúry, ktoré počas jesene zverejnia nové hodnotenia Slovenska. Najbližšie už budúci týždeň má prísť s hodnotením Standard & Poor´s, kde sa však Kamenický neobáva, keďže u nej má SR o dva stupne vyšší rating ako pri ostatných agentúrach.

Mňa budú zaujímať hlavne koncoročné ratingy Fitch a Moody´s, bude to na konci roka v decembri, kedy ich dostaneme. Ja si myslím, že vzhľadom na to, čo som aj ukázal, že Slovenská republika je krajina s najväčšou konsolidáciou, tak ja nevidím dôvod na to, prečo by nás mali ratingovky penalizovať,“ doplnil Kamenický.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Nákladné auto zrazilo cyklistku

Nákladné auto zrazilo cyklistku

DNES - 19:17Domáce

Vodič ignoroval červenú na semafore.

V nemocnici v košickej Šaci ostávajú po zrážke vlakov tri zranené pacientky

V nemocnici v košickej Šaci ostávajú po zrážke vlakov tri zranené pacientky

DNES - 16:28Domáce

Štyri pacientky zranené pri zrážke rýchlikov pri Turni nad Bodvou už prepustili z fakultnej nemocnice v košickej Šaci do domácej liečby.

Gröhling: Igor Matovič môže byť trójsky kôň, nedá sa s ním spolupracovať

Gröhling: Igor Matovič môže byť trójsky kôň, nedá sa s ním spolupracovať

DNES - 13:51Domáce

Keď ide o budúcnosť Slovenska, o jeho bezpečnosť, opozícia sa vie spojiť. Tvrdí to predseda SaS Branislav Gröhling.

SAV a SLeK zdôraznili význam očkovania, každoročne podľa nich zachraňuje životy

SAV a SLeK zdôraznili význam očkovania, každoročne podľa nich zachraňuje životy

DNES - 13:25Domáce

Očkovanie je jedným z najvýznamnejších vedeckých výsledkov, ktoré ľudstvo počas svojej histórie dosiahlo, pripomínajú odborníci.

Vosveteit.sk
Tento vitamín dokáže obnoviť mozgové bunky. Vedci hovoria o najväčšom objave posledných rokovTento vitamín dokáže obnoviť mozgové bunky. Vedci hovoria o najväčšom objave posledných rokov
To, čo si sa učil v škole o fyzike, už nemusí platiť. Vedci objavili nový zdroj energie, ktorý mení druhý zákon termodynamiky v kvantovom sveteTo, čo si sa učil v škole o fyzike, už nemusí platiť. Vedci objavili nový zdroj energie, ktorý mení druhý zákon termodynamiky v kvantovom svete
POZOR! Windows počítače dostali práve dôležitú aktualizáciu, ktorá opravuje závažné chyby. Hackeri ich už nezneužívajú!POZOR! Windows počítače dostali práve dôležitú aktualizáciu, ktorá opravuje závažné chyby. Hackeri ich už nezneužívajú!
Česi predstavili novú generáciu dron-interceptorov: ARCZ RAM-1 ukáže nepriateľom pekloČesi predstavili novú generáciu dron-interceptorov: ARCZ RAM-1 ukáže nepriateľom peklo
Toto drevo je pevnejšie než oceľ. Vedci tvrdia, že z neho budeme stavať mrakodrapyToto drevo je pevnejšie než oceľ. Vedci tvrdia, že z neho budeme stavať mrakodrapy
Obľúbené aplikácie Slovákov sa stali terčom hackerov. Tieto falošné e-maily ti môžu ukradnúť všetky hesláObľúbené aplikácie Slovákov sa stali terčom hackerov. Tieto falošné e-maily ti môžu ukradnúť všetky heslá
Google DeepMind ukázal svetu, že AI už dokáže liečiť rakovinu. A nie je to len teóriaGoogle DeepMind ukázal svetu, že AI už dokáže liečiť rakovinu. A nie je to len teória
Robot CODiAQ zaseje strach do srdca nepriateľa: Navrhnutý bol na priamy boj, má výraznú palebnú siluRobot CODiAQ zaseje strach do srdca nepriateľa: Navrhnutý bol na priamy boj, má výraznú palebnú silu
Výpredaj PC softvéru Godeal24. Office 2021 Pro len za 31,55 € navždy a ďalšie produkty MS teraz lacnejšieVýpredaj PC softvéru Godeal24. Office 2021 Pro len za 31,55 € navždy a ďalšie produkty MS teraz lacnejšie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP