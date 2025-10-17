Zelenskyj prišiel do Bieleho domu
- DNES - 19:42
- Washington
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prišiel v piatok do Bieleho domu vo Washingtone, kde ho privítal americký prezident Donald Trump, informuje TASR.
Očakáva sa, že Zelenskyj bude od Trumpa žiadať rakety s plochou dráhou letu typu Tomahawk, ktoré by boli schopné zasiahnuť z územia Ukrajiny aj Moskvu.
Osobné stretnutie medzi Trumpom a Zelenským sa koná 24 hodín po telefonáte amerického prezidenta so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Ruský líder v ňom podľa svojho poradcu Jurija Ušakova varoval, že dodanie tomahawkov Ukrajine by výrazne poškodilo rusko-americké vzťahy a predstavovalo by aj prekážku v mierovom riešení ozbrojeného konfliktu na Ukrajine.
