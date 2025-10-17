  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 17.10.2025Meniny má Hedviga
11°Bratislava

Nákladné auto zrazilo cyklistku

  • DNES - 19:17
  • Radoľa
Nákladné auto zrazilo cyklistku

Vodič ignoroval červenú na semafore.

Vážna dopravná nehoda sa v piatok ráno stala na ceste I/11 v obci Radoľa (okres Kysucké Nové Mesto). Na svetelnej križovatke vodič nákladného auta prednou časťou vozidla narazil do cyklistky, ktorá so zraneniami skončila v nemocnici. TASR o tom informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

Vodič viedol jazdnú nákladnú súpravu s návesom v smere od mesta Žilina na Čadcu, kde v križovatke z doposiaľ presne nezistených príčin nemal rešpektovať červené signalizačné svetlo STOJ. Pokračoval v jazde a prednou časťou vozidla narazil do cyklistky, ktorá v tom čase išla v smere z obce Radoľa na Kysucké Nové Mesto,“ priblížila priebeh nehody Šefčíková.

Foto: KRPZZA

Doplnila, že žena utrpela život ohrozujúce zranenia, ktoré si vyžiadali jej okamžitý prevoz do nemocnice. „Vodič sa podrobil dychovej skúške s negatívnym výsledkom, u cyklistky bol nariadený odber krvi. Vec si na mieste prevzal vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Čadci. Ďalšie okolnosti, ako aj presné príčiny dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“ dodala Šefčíková.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
V nemocnici v košickej Šaci ostávajú po zrážke vlakov tri zranené pacientky

V nemocnici v košickej Šaci ostávajú po zrážke vlakov tri zranené pacientky

DNES - 16:28Domáce

Štyri pacientky zranené pri zrážke rýchlikov pri Turni nad Bodvou už prepustili z fakultnej nemocnice v košickej Šaci do domácej liečby.

Gröhling: Igor Matovič môže byť trójsky kôň, nedá sa s ním spolupracovať

Gröhling: Igor Matovič môže byť trójsky kôň, nedá sa s ním spolupracovať

DNES - 13:51Domáce

Keď ide o budúcnosť Slovenska, o jeho bezpečnosť, opozícia sa vie spojiť. Tvrdí to predseda SaS Branislav Gröhling.

SAV a SLeK zdôraznili význam očkovania, každoročne podľa nich zachraňuje životy

SAV a SLeK zdôraznili význam očkovania, každoročne podľa nich zachraňuje životy

DNES - 13:25Domáce

Očkovanie je jedným z najvýznamnejších vedeckých výsledkov, ktoré ľudstvo počas svojej histórie dosiahlo, pripomínajú odborníci.

Medveď v meste: Pohyboval sa pri čerpacej stanici, mesto varuje obyvateľov

Medveď v meste: Pohyboval sa pri čerpacej stanici, mesto varuje obyvateľov

DNES - 13:18Domáce

Polícia vyzýva občanov k zvýšenej opatrnosti a obmedzeniu pohybu v tejto lokalite.

Vosveteit.sk
Tento vitamín dokáže obnoviť mozgové bunky. Vedci hovoria o najväčšom objave posledných rokovTento vitamín dokáže obnoviť mozgové bunky. Vedci hovoria o najväčšom objave posledných rokov
To, čo si sa učil v škole o fyzike, už nemusí platiť. Vedci objavili nový zdroj energie, ktorý mení druhý zákon termodynamiky v kvantovom sveteTo, čo si sa učil v škole o fyzike, už nemusí platiť. Vedci objavili nový zdroj energie, ktorý mení druhý zákon termodynamiky v kvantovom svete
POZOR! Windows počítače dostali práve dôležitú aktualizáciu, ktorá opravuje závažné chyby. Hackeri ich už nezneužívajú!POZOR! Windows počítače dostali práve dôležitú aktualizáciu, ktorá opravuje závažné chyby. Hackeri ich už nezneužívajú!
Česi predstavili novú generáciu dron-interceptorov: ARCZ RAM-1 ukáže nepriateľom pekloČesi predstavili novú generáciu dron-interceptorov: ARCZ RAM-1 ukáže nepriateľom peklo
Toto drevo je pevnejšie než oceľ. Vedci tvrdia, že z neho budeme stavať mrakodrapyToto drevo je pevnejšie než oceľ. Vedci tvrdia, že z neho budeme stavať mrakodrapy
Obľúbené aplikácie Slovákov sa stali terčom hackerov. Tieto falošné e-maily ti môžu ukradnúť všetky hesláObľúbené aplikácie Slovákov sa stali terčom hackerov. Tieto falošné e-maily ti môžu ukradnúť všetky heslá
Google DeepMind ukázal svetu, že AI už dokáže liečiť rakovinu. A nie je to len teóriaGoogle DeepMind ukázal svetu, že AI už dokáže liečiť rakovinu. A nie je to len teória
Robot CODiAQ zaseje strach do srdca nepriateľa: Navrhnutý bol na priamy boj, má výraznú palebnú siluRobot CODiAQ zaseje strach do srdca nepriateľa: Navrhnutý bol na priamy boj, má výraznú palebnú silu
Výpredaj PC softvéru Godeal24. Office 2021 Pro len za 31,55 € navždy a ďalšie produkty MS teraz lacnejšieVýpredaj PC softvéru Godeal24. Office 2021 Pro len za 31,55 € navždy a ďalšie produkty MS teraz lacnejšie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP