Pondelok, 20.10.2025Meniny má Vendelín
Vitamín D môže aj uškodiť. V akom prípade oslabuje imunitu?

  • DNES - 20:28
  • Londýn
Nie všetky doplnky s vitamínom D pôsobia na telo rovnako. Ako sa vyhnúť negatívnym účinkom?

Vitamín D je známy ako pomocník pri budovaní zdravia kostí. V tele pôsobí spolu s vápnikom, pričom jeho najrýchlejším zdrojom je slnečné svetlo.

Počas zimných a jesenných mesiacov prirodzene získavame menej vitamínu D zo slnka, a tak mnohí z nás siahajú po doplnkoch. Tu si však treba dať pozor na presný druh doplnkov. Ako totiž informuje výskum publikovaný v žurnále Nutrition Reviews, niektoré typy nielen že neposilňujú imunitu, ale ju dokonca môžu oslabiť.

Pozor na vitamín D2

Rozdielmi medzi vitamínmi D2 a D3 sa dávnejšie zaoberal výskum z Británie, podľa ktorého je vitamín D3 najúčinnejší v posilňovaní imunity.

„Zistili sme, že na rozdiel od vitamínu D2, vitamín D3 stimuluje signalizačný systém interferónov typu I. Je to kľúčová súčasť imunity, ktorá slúži ako prvotná obrana proti baktériám a vírusom,“ píšu vedci.

V prípade užitia vitamínu D2 však hladina vitamínu D3 v tele klesne, a to dokonca aj pri placebo náhrade, zdôraznila Susan Lanham-Newová, autorka novšieho výskumu.

„Zistili sme, že doplnky s vitamínom D2 v skutočnosti znižujú hladinu vitamínu D3 v tele. Ide o doteraz nepoznaný účinok užívania týchto doplnkov,“ uviedla Emily Brownová, ďalšia autorka výskumu. Užívanie vitamínu D2 tak môže nepriamo oslabiť imunitu.

Vedci však zdôrazňujú, že na komplexné poznanie účinkov doplnkov s rôznymi druhmi vitamínu D sú potrebné ďalšie výskumy.

Zdroj: Info.sk, DP, academic.oup.com, frontiersin.org
