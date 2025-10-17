Vitamín D môže aj uškodiť. V akom prípade oslabuje imunitu?
Nie všetky doplnky s vitamínom D pôsobia na telo rovnako. Ako sa vyhnúť negatívnym účinkom?
Vitamín D je známy ako pomocník pri budovaní zdravia kostí. V tele pôsobí spolu s vápnikom, pričom jeho najrýchlejším zdrojom je slnečné svetlo.
Počas zimných a jesenných mesiacov prirodzene získavame menej vitamínu D zo slnka, a tak mnohí z nás siahajú po doplnkoch. Tu si však treba dať pozor na presný druh doplnkov. Ako totiž informuje výskum publikovaný v žurnále Nutrition Reviews, niektoré typy nielen že neposilňujú imunitu, ale ju dokonca môžu oslabiť.
Pozor na vitamín D2
Rozdielmi medzi vitamínmi D2 a D3 sa dávnejšie zaoberal výskum z Británie, podľa ktorého je vitamín D3 najúčinnejší v posilňovaní imunity.
„Zistili sme, že na rozdiel od vitamínu D2, vitamín D3 stimuluje signalizačný systém interferónov typu I. Je to kľúčová súčasť imunity, ktorá slúži ako prvotná obrana proti baktériám a vírusom,“ píšu vedci.
V prípade užitia vitamínu D2 však hladina vitamínu D3 v tele klesne, a to dokonca aj pri placebo náhrade, zdôraznila Susan Lanham-Newová, autorka novšieho výskumu.
„Zistili sme, že doplnky s vitamínom D2 v skutočnosti znižujú hladinu vitamínu D3 v tele. Ide o doteraz nepoznaný účinok užívania týchto doplnkov,“ uviedla Emily Brownová, ďalšia autorka výskumu. Užívanie vitamínu D2 tak môže nepriamo oslabiť imunitu.
Vedci však zdôrazňujú, že na komplexné poznanie účinkov doplnkov s rôznymi druhmi vitamínu D sú potrebné ďalšie výskumy.
