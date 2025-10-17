Zelenskyj: Ukrajina má záujem o americké investície do energetiky
- DNES - 18:19
- Moskva
Ukrajina má záujem o americké investície do projektov v oblasti ropy, zemného plynu a jadrovej energie, vyhlásil v piatok prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý sa momentálne nachádza v Spojených štátoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Diskutovali o iniciatívach v oblasti ropy, plynu a jadrovej energie. Diskusia sa týkala nielen prebiehajúcich projektov, ale aj tých, ktoré sú plánované do budúcnosti,“ uvádza sa vo vyhlásení na internetovej stránke úradu prezidenta. Zelenskyj sa podľa medializovaných informácií stretol so zástupcami spoločností Bechtel, Fluence Energy, GE Vernova, Holtec International, Invenergy, Jacobs, Mercuria, Parsons, TechMet USA, Venture Global a Westinghouse Electric Company. Ukrajinský prezident pricestoval do Spojených štátov vo štvrtok (16. 10.). Očakáva sa, že ho v piatok prijme americký prezident Donald Trump.
Začiatkom tohto týždňa navštívila Spojené štáty ukrajinská premiérka Julia Svyrydenková, ktorú sprevádzal aj šéf Zelenského kancelárie Andrij Jermak. Ukrajinské úrady veria, že prilákajú americké investície do rozvoja nerastných surovín, najmä prostredníctvom dohody o založení spoločného investičného fondu podpísanej 30. apríla.
Trump pripúšťa, že clá, ktorými hrozí Číne, sú ekonomicky neudržateľné
Americký prezident Donald Trump považuje nové clá, ktorými hrozí Číne, za ekonomicky neudržateľné, trvá však na tom, že za eskaláciu napätia nesie zodpovednosť Peking.
KDH: Lesy SR zverujú zákazky externým firmám namiesto podpory domácich kapacít
Štátny podnik Lesy SR namiesto podpory domácich kapacít zveruje zákazky veľkým externým firmám z iných regiónov alebo zo zahraničia.
Lagardová: Európa je na prípadné budúce šoky pripravená
Európa, ktorá je v poslednom období pod tlakom vojny na Ukrajine aj amerických dovozných ciel, je v dobrej pozícii na to, aby zvládla aj prípadné ďalšie ekonomické otrasy.
Andrej Babiš sa opätovne stal jediným vlastníkom spoločnosti Agrofert
Budúci český premiér Andrej Babiš sa po ôsmich rokoch opätovne stal 100-percentným vlastníkom spoločnosti Agrofert.