  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Piatok, 17.10.2025Meniny má Hedviga
12°Bratislava

Zelenskyj: Ukrajina má záujem o americké investície do energetiky

  • DNES - 18:19
  • Moskva
Zelenskyj: Ukrajina má záujem o americké investície do energetiky

Ukrajina má záujem o americké investície do projektov v oblasti ropy, zemného plynu a jadrovej energie, vyhlásil v piatok prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý sa momentálne nachádza v Spojených štátoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.

Diskutovali o iniciatívach v oblasti ropy, plynu a jadrovej energie. Diskusia sa týkala nielen prebiehajúcich projektov, ale aj tých, ktoré sú plánované do budúcnosti,“ uvádza sa vo vyhlásení na internetovej stránke úradu prezidenta. Zelenskyj sa podľa medializovaných informácií stretol so zástupcami spoločností Bechtel, Fluence Energy, GE Vernova, Holtec International, Invenergy, Jacobs, Mercuria, Parsons, TechMet USA, Venture Global a Westinghouse Electric Company. Ukrajinský prezident pricestoval do Spojených štátov vo štvrtok (16. 10.). Očakáva sa, že ho v piatok prijme americký prezident Donald Trump.

Začiatkom tohto týždňa navštívila Spojené štáty ukrajinská premiérka Julia Svyrydenková, ktorú sprevádzal aj šéf Zelenského kancelárie Andrij Jermak. Ukrajinské úrady veria, že prilákajú americké investície do rozvoja nerastných surovín, najmä prostredníctvom dohody o založení spoločného investičného fondu podpísanej 30. apríla.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump pripúšťa, že clá, ktorými hrozí Číne, sú ekonomicky neudržateľné

Trump pripúšťa, že clá, ktorými hrozí Číne, sú ekonomicky neudržateľné

DNES - 15:51Ekonomické

Americký prezident Donald Trump považuje nové clá, ktorými hrozí Číne, za ekonomicky neudržateľné, trvá však na tom, že za eskaláciu napätia nesie zodpovednosť Peking.

KDH: Lesy SR zverujú zákazky externým firmám namiesto podpory domácich kapacít

KDH: Lesy SR zverujú zákazky externým firmám namiesto podpory domácich kapacít

DNES - 12:57Ekonomické

Štátny podnik Lesy SR namiesto podpory domácich kapacít zveruje zákazky veľkým externým firmám z iných regiónov alebo zo zahraničia.

Lagardová: Európa je na prípadné budúce šoky pripravená

Lagardová: Európa je na prípadné budúce šoky pripravená

DNES - 12:24Ekonomické

Európa, ktorá je v poslednom období pod tlakom vojny na Ukrajine aj amerických dovozných ciel, je v dobrej pozícii na to, aby zvládla aj prípadné ďalšie ekonomické otrasy.

Andrej Babiš sa opätovne stal jediným vlastníkom spoločnosti Agrofert

Andrej Babiš sa opätovne stal jediným vlastníkom spoločnosti Agrofert

DNES - 11:58Ekonomické

Budúci český premiér Andrej Babiš sa po ôsmich rokoch opätovne stal 100-percentným vlastníkom spoločnosti Agrofert.

Vosveteit.sk
Tento vitamín dokáže obnoviť mozgové bunky. Vedci hovoria o najväčšom objave posledných rokovTento vitamín dokáže obnoviť mozgové bunky. Vedci hovoria o najväčšom objave posledných rokov
To, čo si sa učil v škole o fyzike, už nemusí platiť. Vedci objavili nový zdroj energie, ktorý mení druhý zákon termodynamiky v kvantovom sveteTo, čo si sa učil v škole o fyzike, už nemusí platiť. Vedci objavili nový zdroj energie, ktorý mení druhý zákon termodynamiky v kvantovom svete
POZOR! Windows počítače dostali práve dôležitú aktualizáciu, ktorá opravuje závažné chyby. Hackeri ich už nezneužívajú!POZOR! Windows počítače dostali práve dôležitú aktualizáciu, ktorá opravuje závažné chyby. Hackeri ich už nezneužívajú!
Česi predstavili novú generáciu dron-interceptorov: ARCZ RAM-1 ukáže nepriateľom pekloČesi predstavili novú generáciu dron-interceptorov: ARCZ RAM-1 ukáže nepriateľom peklo
Toto drevo je pevnejšie než oceľ. Vedci tvrdia, že z neho budeme stavať mrakodrapyToto drevo je pevnejšie než oceľ. Vedci tvrdia, že z neho budeme stavať mrakodrapy
Obľúbené aplikácie Slovákov sa stali terčom hackerov. Tieto falošné e-maily ti môžu ukradnúť všetky hesláObľúbené aplikácie Slovákov sa stali terčom hackerov. Tieto falošné e-maily ti môžu ukradnúť všetky heslá
Google DeepMind ukázal svetu, že AI už dokáže liečiť rakovinu. A nie je to len teóriaGoogle DeepMind ukázal svetu, že AI už dokáže liečiť rakovinu. A nie je to len teória
Robot CODiAQ zaseje strach do srdca nepriateľa: Navrhnutý bol na priamy boj, má výraznú palebnú siluRobot CODiAQ zaseje strach do srdca nepriateľa: Navrhnutý bol na priamy boj, má výraznú palebnú silu
Výpredaj PC softvéru Godeal24. Office 2021 Pro len za 31,55 € navždy a ďalšie produkty MS teraz lacnejšieVýpredaj PC softvéru Godeal24. Office 2021 Pro len za 31,55 € navždy a ďalšie produkty MS teraz lacnejšie
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP