Na detských preliezačkách našli nastražené klince a skrutky, chlapec si roztrhal nohu

  • DNES - 18:40
  • Šumperk
Na detských preliezačkách našli nastražené klince a skrutky, chlapec si roztrhal nohu

Na detskom ihrisku niekto úmyselne nastražil klince a skrutky na detské preliezačky.

V lesoparku pod Tulinkou v českom meste Šumperk objavili na detských atrakciách nebezpečné nástrahy. Neznámy páchateľ tam opakovane umiestnil klince, skrutky a ďalšie ostré predmety, ktoré by mohli deťom spôsobiť vážne zranenia.

Ako informovala televízia CNN Prima News, jeden chlapec si už poranil nohu o klinec a bol prevezený sanitkou do nemocnice. Pracovníci mestského úradu a policajti niekoľkokrát denne kontrolujú ihrisko a žiadajú verejnosť o pomoc.

Na nebezpečný problém upozornili Podniky mesta Šumperka v spolupráci s mestskou políciou prostredníctvom sociálnych sietí. Podľa ich informácií nejde o prvý takýto prípad. Podobný incident na rovnakom mieste zaznamenali už minulý týždeň. Všetko nasvedčuje tomu, že ide o úmyselné konanie s cieľom ublížiť.

POZOR, KDE SI HRAJÍ VAŠE DĚTI! Podniky města Šumperka ve spolupráci s Městskou policií Šumperk upozorňují na závažný...

Uverejnil používateľ Šumperk Streda 15. októbra 2025

Prípadom sa už zaoberá aj Polícia Českej republiky a detské ihriská v meste sú pod zvýšeným dohľadom. Mesto zároveň vyzýva rodičov a návštevníkov parku k maximálnej opatrnosti.

"POZOR, KDE SA HRAJÚ VAŠE DETI!" varuje mesto v príspevku a žiada verejnosť o spoluprácu. V prípade, že si ktokoľvek všimne čokoľvek podozrivé, má okamžite kontaktovať mestskú políciu na linke 156. Hliadky situáciu bezodkladne preveria a v prípade potreby nebezpečný priestor uzavrú a zaistia.

Zdroj: Info.sk, cnn.iprima.cz
