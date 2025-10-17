  • Články
WFP: Potrvá istý čas, kým sa zmierni hladomor v Pásme Gazy

  • DNES - 17:29
  • Ženeva
WFP: Potrvá istý čas, kým sa zmierni hladomor v Pásme Gazy

Organizácia Spojených národov v piatok upozornila, že môže trvať istý čas, kým sa zvráti hladomor v Pásme Gazy. Podľa jej slov je potrebné otvoriť všetky hraničné priechody, aby sa „Gaza zaplavila potravinami“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Svetový potravinový program (WFP) uviedol, že od uzavretia prímeria medzi Izraelom a Hamasom v Gaze sa podarilo dostať na toto vojnou zničené palestínske územie takmer 3000 ton potravín. Zdôraznil však, že zmiernenie situácie „ešte nejaký čas potrvá“. „Stále sme pod hranicou toho, čo potrebujeme, ale blížime sa,“ povedala hovorkyňa WFP.

Prímerie otvorilo úzke okno príležitostí. WFP koná veľmi rýchlo a pohotovo, aby zvýšil potravinovú pomoc a dostal sa k rodinám, ktoré mesiace trpeli blokádu, vysídlenie a hlad,“ uviedla hovorkyňa. Svetový potravinový program má v Pásme Gazy päť distribučných centier, najmä na juhu, no chcel by ich počet zvýšiť až na 145, oznámila.

Hovorkyňa vyzvala k otvoreniu všetkých pozemných hraničných priechodov vedúcich na palestínske územie, „aby sa mohla Gaza zaplaviť potravinami“. „Čím rýchlejšie dokážeme presúvať pomoc, tým viac ľudí môžeme zachrániť,“ zdôraznila.

Snažíme sa zabrániť hladomoru, najmä v prípade rodín, ktoré sa vracajú domov na sever Gazy,“ dodala hovorkyňa WFP.

Organizácia plánuje v priebehu nasledujúcich troch mesiacov dostať pomoc k 1,6 milióna ľudí v Gaze.

Zdroj: Info.sk, TASR
